Finanzplatzkabinett: Sparkassen und Genossenschaftsbanken ziehen Rücktritt nach sich – Zukunft der Initiative ungewiss

Das von der hessischen Regierung initiierte Finanzplatzkabinett, das Kapitalmärkte in Deutschland und Europa stärken soll, steht vor einer schweren Herausforderung. Die Spitzenverbände der Sparkassen und Genossenschaftsbanken haben ihre Teilnahme an der geplanten Sitzung abgesagt, da sie die Fokussierung auf den „Bankenplatz Frankfurt“ als einseitig und nicht repräsentativ für die gesamte Finanzbranche betrachten.

Die Finanzbranche in Deutschland erlebt einen bedeutenden Schlag. Das von der hessischen Landesregierung initiierte Finanzplatzkabinett, das mit dem Ziel gegründet wurde, tiefere Kapitalmärkte in Deutschland und Europa zu schaffen, hat vor seiner geplanten Sitzung einen herben Rückschlag erlitten. Die Spitzenverbände der Sparkassen und Kreditgenossenschaften haben ihre Teilnahme abgesagt, was die Zukunft der Initiative in Frage stellt.

Die Absage der Sparkassen und Genossenschaftsbanken wurde begründet mit der Fokussierung des Finanzplatzkabinetts auf den „Bankenplatz Frankfurt“. Dieser Ansatz steht im Widerspruch zur dezentralen Ausrichtung der Finanzverbünde, die eine breitere Einbeziehung aller Marktteilnehmer fordern. Die hessische Landesregierung sieht im Finanzplatzkabinett ein Instrument, um wichtige Investitionen in Bildung, Wirtschaft, Infrastruktur, Digitalisierung und Verteidigung zu finanzieren. Auch die im Bankenverband vertretenen privaten Institute erkennen die Bedeutung dieser Investitionen an. Allerdings stören sich die Spitzenverbände der Sparkassen und Genossenschaftsbanken an der aus ihrer Sicht einseitigen Ausrichtung der Initiative auf kapitalmarktorientierte Institute. Sie plädieren für eine Strategie, die die gesamte Bandbreite der Marktteilnehmer einbezieht, von regional verankerten Kreditinstituten über Asset Manager bis hin zu Versicherern und Bausparkassen. Des Weiteren betonen sie die Bedeutung der Dezentralität der deutschen Kreditwirtschaft, die sie als Stärke begreifen. Frankfurt sei zwar ein bedeutender Bankenstandort, aber eine Strategie zur Stärkung des deutschen Finanzsektors dürfe nicht auf eine einzelne Metropolregion fokussieren. Finanzmarktpolitik sollte stattdessen alle Finanzplätze einbeziehen. Ihre Mitgliedsinstitute mit flächendeckender Präsenz an „mehreren hundert Finanzplätzen“ seien ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die deutsche Wirtschaft. Beide Finanzstrukturen, die regional verankerten Institute und die Bankenplätze wie Frankfurt, seien essenziell für Stabilität, Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltiges Wachstum in ganz Deutschland.





boersenzeitung / 🏆 76. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

FINANZPLATZKABINETT SPARKASSEN GENOSSENSCHAFTSBÄNKE FRANKFURT KAPITALMARKTE Finanzung DEZENTRALITÄT WIESBADEN DEUTSCHE WIRTSCHAFT

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Zwei Genossenschaftsbanken fusionierenDie VR Bank Westfalen-Lippe eG und die Volksbank Beckum-Lippstadt wollen fusionieren. Die Vertreterversammlungen sind für den 23. Juni bei der VR Bank Westfalen-Lippe eG beziehungsweise für den 24. Juni bei der Volksbank Beckum-Lippstadt eG geplant.

Weiterlesen »

Alter Ego: Vorsorgekampagne der Sparkassen mit interaktiven DisplaysEine innovative Vorsorgekampagne der Sparkassen setzt auf lebensgroße Display-Installationen und eine immersive Mobile Experience, um die Nutzer mit einer gealterten Version ihrer selbst zu konfrontieren. Das Projekt zeigt messbare Erfolge und soll die emotionale Nähe zum Thema Altersvorsorge stärken

Weiterlesen »

Streiks NRW: Busse und Bahnen stehen still, Ämter und Sparkassen dichtNeue Woche, neue Streiks! Vor allem im Ruhrgebiet kommt es heute den ganzen Tag über zu massiven Störungen im Bus- und Bahnverkehr.

Weiterlesen »

Explosionen in Sparkassen-Filiale reißen Anwohner aus dem SchlafDie Polizei fahndet nach einem Sprengstoffanschlag auf eine Bankfiliale in Satow (Landkreis Rostock) nach mehreren flüchtigen Tätern. In den frühen

Weiterlesen »

Phishing: Verbraucherzentrale warnt Sparkassen-Kunden vor BetrugsmaschePhishing-Kriminelle sind wieder unterwegs und haben die Kundschaft der Sparkasse im Visier.

Weiterlesen »

1822direkt: Sparkassen-Tochter startet Girokonto, das so nur noch selten angeboten wirdGIGA-Redakteur, Experte für E‑Autos, Mobilität und Verbraucher-Themen

Weiterlesen »