Finanzverwaltung NRW setzt auf KI ForenSight zur Bekämpfung von Steuerdelikten

Das Ministerium für Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen implementiert das KI-System ForenSight. Dies soll die Auswertung von digitalen Beweismitteln in Finanzstrafsachen deutlich beschleunigen und die Trefferquote erhöhen.

Die Finanzverwaltung von Nordrhein-Westfalen hat einen Meilenstein in der modernen Staatsführung erreicht, indem sie als erste Behörde in Deutschland ein eigenständiges Künstliche Intelligenz System zur Durchsuchung digitaler Beweismittel einsetzt. Das neu eingeführte System trägt den Namen ForenSight und wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme entwickelt. Es dient dazu, die bei Ermittlungen anfallenden riesigen Datenmengen effizient zu analysieren und wesentliche Hinweise für das weitere Vorgehen der Staatsanwaltschaft und der Polizei hervorzuheben.

Automatisierte Analyse gewaltiger Datenmengen

Bei polizeilichen Durchsuchungen und Beschlagnahmungen im Rahmen von Ermittlungsverfahren wegen Finanzkriminalität fallen regelmäßig massive Mengen an digitalen Beweismitteln an. Dazu gehören nicht nur herkömmliche Dokumente und E-Mails, sondern auch Chats, Bilder, Audioaufnahmen und Videomaterial. Laut Angaben des Ministeriums ist ein erheblicher Teil dieser gesicherten Daten für das jeweilige strafrechtliche Verfahren nicht relevant. Die Behörde geht davon aus, dass weniger als zehn Prozent der gesamten Datenmenge tatsächlich Aufschluss über den Tathergang oder die beteiligten Personen geben kann.

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Um diese Datenflut zu bewältigen, hat das Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme das System ForenSight konzipiert. Diese Technologie ist in der Lage, Dokumente automatisch zu übersetzen und zusammenzufassen. Darüber hinaus transkribiert das System Audio- und Videodateien, wodurch auch sprachliche Informationen für die Textsuche verfügbar gemacht werden. Eine weitere Kernkompetenz liegt in der Erkennung von Personen, Unternehmen und geografischen Orten. Die KI verknüpft diese Informationen und stellt deren Beziehungen zueinander als sichtbares Netzwerk dar, was komplexe kriminelle Strukturen übersichtlich macht.

Pilotprojekt mit messbaren Ergebnissen

Die praktische Anwendbarkeit und der enorme Zeitgewinn durch den Einsatz von ForenSight wurden in einem Pilotprojekt erfolgreich getestet. In dem untersuchten Verfahren gelang es den Ermittlern mithilfe des KI-Systems innerhalb weniger Wochen, tausend relevante Seiten aus einem Bestand von zwanzig Millionen Seiten zu identifizieren. Ein Vergleich mit herkömmlichen Methoden zeigt den massiven Effekt: Eine manuelle Auswertung eines solchen Datenberges hätte nach Einschätzung des Ministeriums Jahre gedauert. Die Automatisierung reduziert diesen Prozess von Monaten oder Jahren auf wenige Wochen.

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Neben der zeitlichen Effizienz verbessert sich auch die Qualität der Datenauswertung. Den offiziellen Angaben zufolge fanden die Ermittler mit Hilfe des KI-Systems rund sechzig Prozent mehr relevante Dokumente als mit den bisherigen, rein manuellen Auswertungsmethoden. Dies stellt eine signifikante Steigerung der Trefferquote dar und bedeutet, dass Hinweise, die früher aufgrund der schieren Masse des Materials übersehen worden wären, nun systematisch gefunden werden können. Die Technologiefiltert also nicht nur schneller, sondern auch vollständiger.

Menschliche Kontrolle bleibt bestehen

Es ist wichtig zu betonen, dass die Künstliche Intelligenz die Ermittler nicht ersetzt. ForenSight bereitet die vorhandenen Daten auf und macht Vorschläge, welche Dokumente möglicherweise relevant sein könnten. Die endgültige Entscheidung darüber, welche Informationen tatsächlich für das Verfahren wichtig sind und wie sie juristisch bewertet werden, treffen weiterhin die menschlichen Ermittler. Die KI fungiert somit als hochleistungsstarkes Werkzeug zur Datenvorbereitung, das die Urteilsfindung unterstützt, aber nicht übernimmt. Dies stellt sicher, dass die rechtlichen und ethischen Standards der Justiz gewahrt bleiben.

Minister Marcus Optendrenk begrüßt Innovation

NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk von der CDU sieht in der Einführung von ForenSight einen entscheidenden Vorteil im Kampf gegen komplexe Finanzkriminalität. Finanzstraftaten wie Steuerhinterziehung oder Geldwäsche werden zunehmend digitalisiert und hinterlassen große digitale Spuren. Mit dem neuen System sollen diese großen Datenmengen schneller und verlässlicher ausgewertet werden können. Dies ermöglicht es der Finanzkontrolle, effektiver vorzugehen und die Rechtsstaatlichkeit bei der Aufklärung von Wirtschaftskriminalität zu stärken. Die Technologie ist ein erster Schritt hin zu einer modernen, datengetriebenen Verwaltung.