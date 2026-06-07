Finch, der legendäre Ballermann auf Mallorca, kritisiert RB Leipzig und spricht über Sauf-Tourismus

Rap-Star Finch hat bei einem Auftritt auf Mallorca die Partytouristen kritisiert, die gegen RB Leipzig und andere Fußballklubs Schmähgesänge skandieren. Er spricht auch über den Sauf-Tourismus und seine Kritik an RB Leipzig.

Der legendäre Ballermann auf Mallorca : Das ist Schlagermusik in Endlosschleife, zelebrierter Sauf-Tourismus – und auch Schmähgesänge gegen Fußball klubs. Dass Partytouristen im Megapark "BVB-Hsöhne!

" grölen, ist seit Jahren traurige Tradition. So auch letzten Donnerstag beim Auftritt von Rap-Star Finch (36). Finch schießt gegen RB Leipzig Wie ein veröffentlichtes Video vom Megapark in den sozialen Netzwerken zeigt, stören ihn die Gesänge gegen den deutschen Vizemeister offenbar. Finch unterbricht die Menge mit den Worten: "Psst, psst, psst.

". Dann legt er nach: "Ich war einige Zeit nicht hier und es hat sich immer noch nichts verändert. Ihr macht immer noch den gleichen Fehler: Warum singt ihr gegen Dortmund, wenn wir F***** wie RB Leipzig in der ersten Liga haben?

" Für Finch ist klar, wer Ziel der Schmähungen sein soll. Seine Begründung liefert er gleich hinterher: "Es ist mittlerweile normal geworden, dass wir die akzeptieren. Aber man hat Leipzig nicht zu akzeptieren. Deswegen.

Jadijadijadiho, RB H****söhne.

". Erst am Samstagabend trat er bei "Rock im Park" in Nürnberg wieder im Trikot der Eisernen auf. Wie viele Union-Anhänger nutzt er jede Gelegenheit, um RB als "Marketing-Konstrukt" zu kritisieren. Bei Duellen gegen die Sachsen schweigen die Union-Fans traditionell die ersten 15 Minuten.

Ein stiller Protest, der längst absurde Tradition ist.und seine Profis keine Seltenheit. Bereits 2017 veröffentlichte der Sänger Ikke Hüftgold (49) das Schmählied "Urensohn" und landete damit einen Hit – auf Kosten von Timo Werner (30). Zur Melodie von "Heaven is a place on earth" sang Ikke, der eigentlich Matthias Distel heißt, die Zeilen "Imo Erner ist kein Urensohn" – nachdem der RB-Stürmer gegen Schalke eine Schwalbe hingelegt hatte





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Finch Ballermann Mallorca Schmähgesänge Sauf-Tourismus RB Leipzig Dortmund Union Rock Im Park Timo Werner Matthias Distel Urensohn Schalke Fußball Schmählied

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Neuer Stadthafen öffnet Leipzig das Tor zum NeuseenlandLeipzig (sn) - Leipzig hat einen neuen zentralen Anlaufpunkt für den Wassertourismus: Oberbürgermeister Burkhard Jung und Sachsens Ministerpräsident

Read more »

Horror-Vorwürfe auf Mallorca: Professor soll sein eigenes Baby gefoltert habenEin Dozent der Balearen-Universität steht unter massivem Verdacht: Er soll sein eigenes neugeborenes Kind misshandelt und gefoltert haben. Die Staatsanwaltschaft fordert 15 Jahre Haft.

Read more »

Frankfurt oder Leipzig, Hessen statt Mecklenburg-Vorpommern: Ihr Wohnort entscheidet über bis zu 12.000 Euro Gehalt2026 entscheidet der Arbeitsort stark über das Gehalt. Unsere Grafiken zeigen: Zwischen manchen Bundesländern liegen gut 12.000 Euro.

Read more »

SC DHfK Leipzig - Gegen den Ex-Trainer und den neuen MeisterDer SC DHfK Leipzig muss am Sonntag gegen den neuen Meister SC Magdeburg antreten, was eine sehr schwierige Aufgabe ist. Die Leipziger werden emotional und körperlich präsent sein müssen, um gegen die Kampfkraft der Mindener zu bestehen. Außerdem müssen Lösungen gegen die Deckung der Mindener gefunden werden, um zu Abschlüssen zu kommen und wenige technische Fehler zu machen.

Read more »