David Fincher hat eine Horroridee und will Brad Pitt dafür gewinnen. Doch der Schauspieler ist dafür offenbar noch nicht bereit.

Wir sprechen im Grunde genommen darüber, ein animiertes Projekt zu machen, für das er seine Stimme bereitstellen würde. Es ist eine Art Performance Capture, dass er eine Idee für den "gruseligsten Film aller Zeiten" hat unddafür gern an Bord hätte.

Der Hollywoodstar hält sich bei diesem Vorhaben bislang allerdings zurück. Er ist davongerannt und hat gesagt: 'Ich bin dafür noch nicht bereit und ich glaube, die Welt ist auch noch nicht bereit'im Podcast. Details über die Handlung des besagten Horrorfilms verriet der Regisseur nicht. Das Portalschon seit einiger Zeit arbeitet.

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Darin soll es um Organdiebstahl gehen. Ob es sich dabei wirklich um das Projekt handelt, von dem er im Podcast sprach, ist allerdings noch unklar. Konkreter klingenStimme, seine Bewegungen und seine Mimik würden also aufgezeichnet und anschließend auf eine animierte Figur übertragen. Zur Handlung, zum Drehstart oder zu einem möglichen Veröffentlichungstermin sagte er nichts.arbeiten schon seit vielen Jahren erfolgreich zusammen.