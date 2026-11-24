Im Oktober wurde Finerenon bei symptomatischer HFpEF vom GBA kein Zusatznutzen gegenüber der Vergleichstherapie anerkannt. Deshalb nimmt Hersteller Bayer das Präparat zum 15. Dezember 2026 vom deutschen Markt.

Im Oktober wurde Finerenon bei symptomatischer HFpEF vom GBA kein Zusatznutzen gegenüber der Vergleichstherapie anerkannt. Deshalb nimmt Hersteller Bayer das Präparat zum 15. Dezember 2026 vom deutschen Markt.

Registrieren können sich Ärztinnen und Ärzte, Medizinstudierende, Gesundheitsfachkräfte sowie Mitarbeitende politischer Organisationen und Institutionen. Für einzelne Berufsgruppen ist ein Berufsnachweis erforderlich. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns. Traditioneller Risiko-Score oder Koronarkalk-Messung im CT: Was ist besser geeignet, um über eine Statintherapie in der Primärprävention zu entscheiden?

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Die Ergebnisse der CorCal-Studie geben Aufschluss. Lipoprotein wird derzeit heiß diskutiert. In einem Fallbericht wird die Problematik deutlich: Eine Kardiologin verschreibt bei einem hohen Lp ein Statin, eine Hausärztin rät davon ab. Wie würden Sie entscheiden?

Jüngst fragte der SPD-Vorsitzende Klingbeil ungeduldig: Wann kommt das Gesundes-Herz-Gesetz? Jetzt hat das BMG klargestellt: Lauterbachs Prestigeprojekt wird nicht wiederbelebt. Wie Linnemann die Infarktvorsorge verbessern will. Der Anteil der Privateinnahmen an den Umsätzen der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte ist 2024 im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen.

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In einigen Fachgruppen ging es allerdings in die andere Richtung. Wie kann ich mich im Wettbewerb von meinen Kolleginnen und Kollegen absetzen? Eine Option dafür ist es, Tätigkeitsschwerpunkte zu erwerben und so das Praxisprofil zu schärfen. Der Reformdruck auf das AMNOG wächst.

Der Diabetologe Professor Dirk Müller-Wieland und Aljona Specht von AstraZeneca diskutieren über methodische blinde Flecken, den Umgang mit Evidenz und mehr Verbindlichkeit im Verfahren. Ihr Fazit: Es braucht ein AMNOG 2.0 statt kleiner Korrekturen. Krebs ist nach wie vor lebensbedrohend, aber Tumorerkrankungen lassen sich immer besser behandeln – und die Lebenserwartung betroffener Patientinnen und Patienten steigt. Die Versorgung müsse mit diesem Fortschritt Schritt halten, so der Tenor bei einem Roundtable im Rahmen des World Health Summit 2026 in Berlin.

Neue Daten stärken die Evidenz für die Wirksamkeit und das bekannte Sicherheitsprofil der RNAi -vermittelten TTR -Silencing-Therapie mit Vutrisiran bei Transthyretin-Amyloidose mit Kardiomyopathie – über verschiedene ... Der Newsletter „Allgemeinmedizin“ mit praxisnahen Berichten, Tipps und relevanten Neuigkeiten aus dem Spektrum der internistischen und hausärztlichen Medizin. Lipoprotein wird derzeit heiß diskutiert. In einem Fallbericht wird die Problematik deutlich: Eine Kardiologin verschreibt bei einem hohen Lp ein Statin, eine Hausärztin rät davon ab.

Wie würden Sie entscheiden?

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„Niedriger AMH-Wert? Keine Chance“ und „Ab 40 ist die Wahrscheinlichkeit gering“. Das sind zwei häufigere Fehlannahmen zur In-vitro-Fertilisation, die mit Daten des Deutschen IVF-Registers relativiert werden können. Der Ultraschall ist heute aus der Rheumatologie nicht mehr weg zu denken und wird von Leitlinien teils als erstes bildgebendes Verfahren empfohlen.

Was die Sonographie so besonders macht und was genau empfohlen wird. Augenvorsorge in der Drogerie, Blutwerte aus der Apotheke: Immer mehr Menschen bringen Befunde aus solchen Untersuchungen mit in die Praxen. Tipps, wie Ärztinnen und Ärzte damit am besten umgehen, gibt die KV Bayerns in einem Leitfaden. © Porträts : © Porträt: privat | adrian bedoy @throughgermaneyes | Spritze: Fiedels / stock.adobe.com Bei der Hotline Impfen werden Ihre Impf-Fragen aus der Praxis evidenzbasiert und fachkundig beantwortet. Diesmal geht es um die Frage, ob die Antibabypille die Immunantwort nach einer Impfung beeinflusst.