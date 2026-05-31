Finland gewinnt Eishockey-Weltmeisterschaft

Die Finnen haben das Finale der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz gewonnen. Im letzten Spiel der Meisterschaft setzten sich die Finnen gegen die Schweiz mit 1:0 in der Verlängerung durch.

Die Nordeuropäer haben das Finale der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz gewonnen. Im letzten Spiel der Meisterschaft setzten sich die Finnen gegen die Schweiz mit 1:0 in der Verlängerung durch.

Der Siegtorschütze war der Finne Mikko Helenius, der mit einer Einzelaktion das Tor erzielte. Dies ist der fünfte Weltmeistertitel für die Finnen. Die Schweiz hat es als Gastgeber nicht geschafft, zum ersten Mal Eishockey-Weltmeister zu werden, und scheitert zum sechsten Mal in einem Finale. Die Eidgenossen haben es zum dritten Mal in Folge nicht geschafft, den Titel zu gewinnen.

Die Finnen haben das Spiel in der ersten Hälfte dominiert und haben bereits ein Tor erzielt, aber die Schweizer haben sich dann erholt und haben die Finnen zwei Zeitstrafen gegeben. Im zweiten Drittel haben die Schweizer das Spiel dominiert, aber sie konnten kein Tor erzielen. Im Schlussdrittel haben beide Mannschaften sehr gutes Eishockey gespielt, aber kein Tor erzielt. Die beiden Torhüter, Genoni und Annunen, haben hervorragende Paraden hingelegt.

Das Spiel ist in die Verlängerung gegangen, und dort haben die Finnen den Sieg erzielt. Das Spiel um Bronze gewann Norwegen gegen Kanada mit 3:2 in der Verlängerung. Dies ist die erste WM-Medaille für das Team aus Norwegen. Die kommende Weltmeisterschaft findet in Deutschland statt





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