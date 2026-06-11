Finn Heidrich verlässt FC Energie und wechselt zu Erzgebirge Aue

Finn Heidrich, ein ehemaliger Spieler des FC Energie Cottbus, verlässt den Verein und wechselt zu Erzgebirge Aue. Sein Vater Matthias Heidrich war Sportdirektor und war ebenfalls Teil des Transfers. Finn stieg in seiner ersten Saison in die 2. Liga auf und spielte jedoch ohne Einsatz. In der Brandenburger Landespokal zeigte er sich in der Startelf und scheiterte im Finale. Jetzt will er bei den Sachsen dauerhaft den Sprung ins Fußball-Geschäft packen.

Nach zehn Jahren verlässt Finn Heidrich , das Cottbuser Eigengewächs, FC Energie und wechselt zu Erzgebirge Aue in die Regionalliga Nordost . Sein Vater Matthias Heidrich , ehemaliger Spieler und Sport direktor, war ebenfalls Teil des Transfers.

Finn stieg in seiner ersten Saison in die 2. Liga auf und spielte jedoch ohne Einsatz. In der Brandenburger Landespokal zeigte er sich in der Startelf und scheiterte im Finale. Jetzt will er bei den Sachsen dauerhaft den Sprung ins Fußball-Geschäft packen. Sein Bruder Phil bleibt bei Energie





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