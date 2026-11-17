Finn Jeltsch debütierte für die deutsche Nationalmannschaft. Trainer Jürgen Klopp lobte das Potenzial des VfB-Verteidigers nach dem 5:0-Sieg.

Der 20-jährige Abwehrspieler Finn Jeltsch hat am Montagabend sein Länderspieldebüt für die Deutsche Nationalmannschaft gefeiert. Im Rahmen eines Freundschaftsspiels in Berlin erreichte das deutsche Team ein klares 5:0 gegen die Niederlande. Diese Partie markierte einen bedeutenden Karriereschritt für den Defensivspieler, der zuvor bereits als U17-Welt- und Europameister internationale Aufmerksamkeit erregte.

Jeltsch Debüt unter Bundestrainer Jürgen Klopp

Finn Jeltsch wechselte in der 75. Spielminute das Feld. Seine Einsatzzeit von insgesamt 15 Minuten verlief weitgehend unauffällig, da die starken Abwehrleistungen gegen die Niederlande in den Schlussphasen nicht mehr vollständig abgerufen werden mussten. Seine individuellen Stärken wie das mutige Vorrücken bei der Defensive oder das sichere Dribbeln im Aufbau blieben in diesem kurzen Fenster weitestgehend ungetestet. Dennoch zeigte der 20-Jährige im Olympiastadion von Berlin durchgängig große Sicherheit und Souveränität.

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Bundestrainer Jürgen Klopp bewertete den Auftritt nach dem Spiel klar. Er betonte, dass Jeltsch die Berufung aufgrund seines enormen Potenzials verdient habe. Klopp verwies darauf, dass der Spieler aktuell keine einfache Phase in seinem Verein durchleide, aber dennoch die notwendige Reife für den Sprung in die Nationalmannschaft besitze. Für die nationale Elf ist dies ein klares Signal, dass der Defensivspieler für die zukünftige Planung unverzichtbar ist.

Sebastian Hoeneß formt erfolgreich A-Nationalspieler

Der Erfolg von Finn Jeltsch auf internationaler Bühne ist untrennbar mit der Arbeit seines Vereins-Trainers Sebastian Hoeneß verbunden. Der 44-jährige Coach des VfB Stuttgart hat in seiner Amtszeit bereits neun Profis zu deutschen A-Nationalspielern entwickelt. Diese Liste umfasst Namen wie Deniz Undav, Angelo Stiller, Maximilian Mittelstädt, Jamie Leweling, Chris Führich, Alexander Nübel, Nick Woltemade und Waldemar Anton.

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Nun zählt auch Finn Jeltsch zu dieser erfolgreichen Gruppe. Dies bedeutet, dass er der 54. DFB-A-Nationalspieler in der Geschichte des VfB Stuttgart ist. Die Tatsache, dass so viele Spieler unter der Anleitung von Sebastian Hoeneß die höchste nationale Ebene erreichen, unterstreicht die herausragende Entwicklungstradition des Vereins und die strategische Weitsicht des Trainers bei der Förderung junger Talente.

Lob von VfB Vorständen und historischer Hintergrund

Auch die Führungsebene des VfB Stuttgart würdigte den Debütanten öffentlich. Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und Sportdirektor Christian Gentner waren anwesend und verfolgten das Spiel von der Ehrentribüne. Wohlgemuth betonte, dass Jeltsch sein Debüt durch konsequente Leistungen beim Verein erkämpft habe. Er hob die Kombination aus Athletik, technischer Qualität und bemerkenswerter Lernbereitschaft des 20-Jährigen hervor.

Ein wichtiger Aspekt bei der Einschätzung der weiteren Entwicklung ist der immense Ehrgeiz des Spielers. Wohlgemuth erklärte, dass ein einzelnes Länderspiel für Jeltsch langfristig kaum ausreichen werde. Diese mentale Einstellung ist entscheidend für die Zukunft des Talent, das seine Wurzeln beim 1. FC Nürnberg hat. Dort durchlief er die Jugendabteilung, bevor er im Februar 2025 für 9,5 Millionen Euro nach Stuttgart wechselte.