VfB-Stürmer Finn Jeltsch glänzte auf der Rechtsverteidiger-Position bei der Nullnummer gegen Schalke und festigte seinen Status im Kader, während Trainer Hoeneß lobt.

Bei dem torlosen Remis im Auswärtsspiel gegen Schalke 04 hat der VfB Stuttgart zwar keinen Sieg eingefahren, Trainer Sebastian Hoeneß zog jedoch eine wichtige Schlussfolgerung aus der Partie. Der 20-jährige Nationalspieler Finn Jeltsch bestätigte auf der Position des Rechtsverteidigers seine extreme Vielseitigkeit und Qualität. In der Regel agiert der Abwehrspieler im Zentrum der Viererkette, doch der Umstellung auf die Außenbahn kam er mit einer beeindruckenden Performance entgegen. Jeltsch entpuppte sich dabei als echte Allzweckwaffe im defensiven Sektor und trug maßgeblich dazu bei, dass die VfB-Elf die Null hielt.

Defensive Robustheit und offensive Beteiligung

Jeltsch lieferte gegen Schalke eine durchweg solide Leistung und warf sich mit viel Leidenschaft in jeden Zweikampf. Als bestes Beispiel für seinen Einsatzwillen gilt der Doppel-Block in der 73. Minute gegen die Angreifer Karaman und Aouchiche. Hoeneß würdigte das kollektive Abwehrverhalten mit den Worten, dass die Jungs leidenschaftlich verteidigt und sich in alles reingehauen hätten, um das eigene Tor bestmöglich zu schützen. Doch Jeltsch überzeugte nicht nur defensiv, sondern schaltete sich auch wiederholt ins Offensivspiel ein. Mit einer beeindruckenden Passquote von 92 Prozent gestaltete er den Aufbau mit und hätte vielleicht sogar noch etwas risikofreudiger agieren können, wenn es die Spielsituation erlaubt hätte.

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Lob von Klopp und Interesse der Premier League

Kurz vor dem Spiel gegen Schalke hatte Jeltsch am Montagabend sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft gefeiert. Beim knappen 5:0-Kantersieg gegen Holland kam der VfB-Verteidiger in den letzten 15 Minuten zum Einsatz und zeigte dabei großes Talent. Im Anschluss an das Länderspiel gab es viel Lob von Bundestrainer Jürgen Klopp für den Abwehrspieler. Nach Informationen von BILD wird Jeltsch von Großklubs wie Arsenal und Liverpool sehr genau beobachtet. Die beeindruckende Leistung auf Vereinsebene könnte das Interesse der englischen Premier-League-Teams an dem jungen Star weiter verstärken und ihn in die Fokus der europäischen Top-Klubs rücken.

Verletzungssituation und künftige Einsatzmöglichkeiten

Die Frage, ob Jeltsch als Rechtsverteidiger auch ein Modell für die Zukunft des VfB Stuttgart sein kann, rückt durch die aktuelle Verletzungssituation in den Vordergrund. Die beiden etablierten Platzhirsche auf den Außenbahnpositionen, Josha Vagnoman und Lorenz Assignon, fielen in der jüngeren Vergangenheit verletzt aus. Vagnoman litt an einer Oberschenkelverletzung, während Assignon unter einer Schulterverletzung zu leiden hatte. Zumindest Vagnoman feierte bereits das Comeback, doch die Rotation im Kader bleibt entscheidend für die langfristige Planung.

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Sebastian Hoeneß hat durch die Partie gegen Schalke gezeigt, dass er auf Jeltsch als flexiblen Ersatz zwingend bauen kann. Die Fähigkeit eines Spielers, sowohl im Abwehrzentrum als auch auf der Außenbahn defensiv sicher und offensiv kreativ zu sein, ist für moderne Taktiken enorm wertvoll. Jeltsch hat mit seiner Performance unter Beweis gestellt, dass er diese hohen Anforderungen bereits jetzt erfüllt und das Vertrauen des Trainers durch sein konsequentes Durchgreifen verdient hat. Die Null gegen einen direkten Konkurrenten ist dabei ein starkes Statement.

Zukünftig wird die Entwicklung von Jeltsch auf der rechten Abwehrseite besonders im Auge behalten werden müssen. Mit der Kombination aus nationaler Anerkennung durch Jürgen Klopp und dem Interesse von Top-Clubs wie Arsenal und Liverpool steigt der Druck und die Erwartungshaltung an den 20-Jährigen. Doch im VfB-Kader hat er sich durch sein taktisches Verständnis und seine physische Stärke bereits einen festen Platz gesichert. Die Leistung gegen Schalke war ein klares Signal, dass die Vielseitigkeit des Abwehrspielers eine enorme strategische Bedeutung für die Zukunft des VfB Stuttgart haben könnte.