Finn sichert sich eine Milliarde Euro für Expansion

Der Münchner Auto-Abo-Anbieter Finn hat ein neues ABS-Finanzierungsprogramm in Höhe von bis zu einer Milliarde Euro abgeschlossen. Das Fremdkapital wird zur Expansion der Flotte sowohl innerhalb Deutschlands als auch international genutzt.

Der Münchner Auto-Abo -Anbieter Finn hat den Abschluss eines neuen ABS-Finanzierungsprogramms (Asset-backed Security) in Höhe von bis zu einer Milliarde Euro bekannt gegeben. Dieses Fremdkapital ermöglicht es Finn , seine Flotte weiter zu vergrößern – auch außerhalb Deutschlands. Bei einer sogenannten Asset-backed Security, kurz ABS, ist das Fremdkapital durch die Autoflotte abgesichert.

Finn wird die „ABS II“ nach eigenen Angaben zum Ankauf neuer Fahrzeuge abrufen, „um weiter auf dem deutschen Heimatmarkt zu wachsen“. Doch Finn plant nicht nur Expansion innerhalb Deutschlands, sondern auch international. „Darüber hinaus wird die Finanzierung auch die Grundlage für den Flottenaufbau für eine europäische Expansion darstellen“, so das Unternehmen. Auf welche Märkte sich die Expansion beziehen soll, gibt Finn aber nicht bekannt. Stattdessen stehen die Banken im Vordergrund, die die Finanzierung bereitstellen – unter anderem Citi und Jeffries, aber auch Avellinia Capital erweitert das Engagement zur Flotten-Finanzierung. „Für unsere zweite ABS-Finanzierung konnten wir gleich mehrere der weltweit renommiertesten Geldinstitute für uns gewinnen. Diese Finanzierung ermöglicht es uns unsere ambitionierten Wachstumspläne weiter zu verfolgen und unseren Kund:innen zukünftig noch attraktivere Angebot zu bieten“, sagt Nikolai Schröder, COO und Mitgründer von Finn. „Zeitgleich ist das Programm ein starkes Zeichen des Vertrauen in Finn und das Resultat fortschreitender Professionalisierung sowie stringenter Arbeit im Bereich des Risikomanagement.“ Aktuell gehören über 25.000 Fahrzeuge zur Finn-Flotte. Dazu gehören auch Elektroautos, einen E-Anteil gibt das Unternehmen in der Mitteilung aber nicht an. Aktuell bietet Finn auf seiner Website elf verschiedene Elektro-Modelle an. Dabei handelt es sich im Moment überwiegend um Fahrzeuge von Hyundai und Kia, vor allem verschiedene Varianten des Hyundai Ioniq 5 und Kia EV6 – bis hin zu den Topmodellen Ioniq 5 N und EV6 GT. Aber auch die Elektro-Limousine Ioniq 6, der Kona Elektro und der neue E-Kleinwagen Inster sind verfügbar. Aus dem VW-Konzern gibt es etwa die MEB-Modelle Skoda Enyaq und Cupra Tavascan, sowie den Elektro-Kombi Audi A6 e-tron Avant. Aus dem Stellantis-Konzern gibt es aktuell nur den Peugeot e-2008, von Mercedes den Smart #1 in der Brabus-Version, den Toyota bZ4X und den Nissan Ariya als weitere E-SUV. Fahrzeuge von Tesla, Polestar oder auch Nio sind derzeit nicht im Angebot. Auf dem Pressefoto zu der Mitteilung sind neben einem Tesla Model 3 noch ein BMW iX und ein elektrischer Fiat 500 zu sehen, die im Moment ebenfalls nicht verfügbar sind





ElectriveNet / 🏆 13. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Finn Auto-Abo ABS-Finanzierung Expansion Flotte Elektroautos

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Finn erhält bis zu einer Milliarde Euro für FlottenausbauDer Münchner Auto-Abo-Anbieter Finn hat den Abschluss eines neuen ABS-Finanzierungsprogramms (Asset-backed Security) in Höhe von bis zu einer Milliarde Euro bekannt gegeben. Das Fremdkapital ermöglicht es Finn, seine Flotte weiter zu vergrößern – auch außerhalb Deutschlands.

Weiterlesen »

Real Madrid knackt den Umsatz von einer Milliarde Euro / Spieltagerlöse und kommerzielle Einnahmen steigen deutlichMünchen (ots) - - Die Top-20-Fußballclus stellen neuen Rekord auf und erwirtschaften 2023/24 einen kumulierten Gesamtumsatz von 11,2 Milliarden Euro (ohne Transfererlöse). - Nie war der Abstand zwischen

Weiterlesen »

Wortmann AG schließt Geschäftsjahr 2024 mit über einer Milliarde Euro Umsatz abDie Wortmann AG aus Hüllhorst blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurück. Obwohl der Jahresumsatz leicht unter dem Vorjahresniveau lag, bewertete Unternehmensgründer Siegbert Wortmann das Ergebnis als gut, insbesondere im Hinblick auf die angespannte wirtschaftliche Lage. Die Geschäftsbereiche Terra Cloud und Terra Service trugen zum Wachstum bei, besonders die Finanzprodukte und IT-Produkte der Eigenmarke Terra entwickelten sich positiv. Die Zahl der Mitarbeiter konnte stabil gehalten werden, und die Wortmann AG investierte strategisch in die Zukunft, z. B. in ein neues Cloud-Gebäude in Düsseldorf.

Weiterlesen »

Wortmann AG schließt Geschäftsjahr 2024 mit über einer Milliarde Euro Umsatz abTrotz angespannter wirtschaftlicher Lage in Deutschland schloss die Wortmann AG das Geschäftsjahr 2024 mit einem Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro ab. Wachstumstreiber waren die Geschäftsbereiche Terra Cloud und Terra Service, insbesondere die Finanzprodukte. Die Zahl der Mitarbeiter konnte stabil gehalten werden, und das Unternehmen setzt auf strategische Investitionen, wie z.B. ein neues Cloud-Gebäude in Düsseldorf.

Weiterlesen »

EU-Förderbank stellt NXP eine Milliarde Euro zur VerfügungDie Europäische Investitionsbank (EIB) gewährt dem Halbleiterhersteller NXP eine Milliarde Euro Kredit, um Forschung, Entwicklung und Innovation voranzutreiben. Das Darlehen soll bis 2026 Aktivitäten in fünf europäischen Ländern fördern und zur Steigerung der heimischen Chipfertigung beitragen.

Weiterlesen »

Maul- und Klauenseuche: Eine Milliarde Euro Verlust geschätztIn Brandenburg gibt es einen zweiten Verdachtsfall für die Maul- und Klauenseuche. Schon jetzt beträgt der geschätzte Umsatzverlust für die deutsche Landwirtschaft und Ernährungsindustrie mehr als eine Milliarde Euro.

Weiterlesen »