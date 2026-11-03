Finnland boykottiert Eishockey-WM bei Russlands Rückkehr zur IIHF

Der finnische Verband warnt vor einem Boykott der Männer-WM und zieht sich von der U20-Veranstaltung zurück, sollte Russland wieder teilnehmen.

Die Internationale Eishockey-Föderation ( IIHF) bereitet die Rückkehr der russischen Nationalmannschaft unter eigener Flagge zu internationalen Turnieren vor. Diese Entscheidung hat in Finnland zu erheblichen diplomatischen Spannungen im sportlichen Bereich geführt. Der finnische Eishockeyverband hat angekündigt, die Herren-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr zu boykottieren, falls Russland an der Veranstaltung teilnimmt.

Diplomatischer Konflikt um die WM-Teilnahme

Verbandspräsident Heikki Hietanen hat in einer offiziellen Mitteilung erklärt, dass man aktiv versucht, eine breite Allianz von Nationen zu bilden. Das erklärte Ziel besteht darin, der IIHF deutlich zu machen, dass kein Land unter den aktuellen geopolitischen Umständen gegen die russische Auswahl antreten wird. Hietanen betonte, dass der Verband mit allen verfügbaren Mitteln daran arbeitet, eine Rückkehr Russlands in den internationalen Spielbetrieb zu verhindern. Dies dient der Durchsetzung einer gemeinsamen Front gegen die politische Situation.

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U20-WM in Turku wird zurückgewiesen

Der Unmut erstreckt sich über die Herren-Auswahl hinaus. Finnland wird die U20-Junioren-Weltmeisterschaft nicht ausrichten, wenn Russland zur Teilnahme zugelassen wird. Das Turnier sollte eigentlich vom 26. Dezember bis zum 5. Januar im finnischen Turku stattfinden. Die Entscheidung zur Abmeldung der Ausrichtung wird damit begründet, dass Sport und Politik untrennbar miteinander verbunden sind. Die Austragungsorte sehen sich gezwungen, klare Positionen zu beziehen.

Position der lokalen Führungsebene in Turku

Piia Elo, die Bürgermeisterin der Stadt Turku, hat die Haltung der lokalen Behörden klar definiert. Sie erklärte, dass es für die Stadt nicht akzeptabel sei, die russische Nationalmannschaft im eigenen Land empfangen zu müssen. Dies gelte solange, bis der Krieg in der Ukraine eingestellt wird. Die Entscheidung der Stadtverwaltung unterstreicht die hohe Sensibilität des Themas. Der sportliche Wettkampf wird hier als Instrument der politischen Druckausübung gesehen. Eine Austragung würde im Widerspruch zu den humanitären Werten der Region stehen.

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Historischer Ausschluss seit 2022

Russland war seit dem Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 von allen internationalen Eishockeyturnieren ausgeschlossen. Die IIHF hatte damals Sanktionen verhängt, die bis heute galten. Die derzeitige Debatte zielt darauf ab, diesen Status möglicherweise aufzuheben. Ein Comeback der russischen Mannschaft wird bereits für die U20-WM Ende des Jahres erwartet. Dies wäre das erste Mal seit dem Einmarsch, dass Russland wieder offiziell im Wettbewerb vertreten wäre.

Auswirkungen auf die sportliche Landschaft

Die Drohung Finnlands mit einem Boykott hat weitreichende Folgen für die Struktur der Meisterschaften. Sollte sich Finnland tatsächlich zurückziehen, leidet die Qualität des Turniers. Andere Nationen könnten folgen, was die Attraktivität der WM erheblich mindert. Die IIHF steht nun vor der Herausforderung, einen Kompromiss zwischen sportlicher Neutralität und geopolitischer Verantwortung zu finden. Die Reaktionen zeigen, dass die Spaltung in der europäischen Sportlandschaft anhält. Die Zukunft der internationalen Wettbewerbe bleibt unsicher, bis klare Richtlinien für die Teilnahmerechte festgelegt sind.