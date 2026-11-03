Finnland droht mit Boykott nach CAS-Urteil zu russischer Eishockey-Rückkehr

Der finnische Verband warnt vor einem Boykott der IIHF-Weltmeisterschaften, nachdem das Schiedsgericht die Sperre für russische Teams aufhob. Deutschland prüft Konsequenzen.

Die Internationale Eishockey -Föderation IIHF sieht sich einer massiven diplomatischen Krise gegenüber, nachdem das Schiedsgericht Cas eine Berufung des russischen Eishockey -Verbandes gegen den Weltverband stattgegeben hat. Das Urteil hebt die Entscheidung auf, russische Teams in der Saison 2026/2027 nicht zuzulassen, was zur sofortigen Rückkehr der Sportler ins internationale Geschehen führt. Diese Entwicklung hat bereits erste konkrete Gegenreaktionen ausgelöst und die politische sowie sportliche Landschaft im europäischen Eishockey grundlegend verändert.

Finnland fordert gemeinsame Front gegen Russland

Heikki Hietanen, Präsident des finnischen Eishockey-Verbandes, hat die Position seines Landes klar definiert und angekündigt, keine Spiele mehr gegen Mannschaften aus Russland zu bestreiten. Er erklärte öffentlich, dass die Linie eindeutig sei: Wir spielen nicht gegen Russland. Der finnische Verband arbeitet derzeit intensiv daran, eine breite Allianz anderer Nationen zu bilden, um der IIHF ein starkes Signal zu senden. Ziel ist es, sicherzustellen, dass keine Mitgliedsorganisation unter den aktuellen Umständen gegen russische Teams antreten wird, solange die Sanktionen aufgehoben sind.

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Cas-Urteil kippt langjährige Aussperrungsregelung

Das Gericht gab der Klage des russischen Verbands statt und kassierte damit die ursprüngliche Sperrentscheidung der IIHF. Damit wären russische Teams theoretisch wieder spielberechtigt, was auch Auswirkungen auf kommende Großereignisse haben könnte. Seit Ende Februar 2022 war Russland aufgrund des Angriffskrieges gegen die Ukraine von allen internationalen Turnieren und Weltmeisterschaften ausgeschlossen worden. Die historische Bedeutung dieses Konflikts zeigt sich auch in den Ergebnissen vor dem Kriegseintritt, als Russlands Auswahl im Olympia-Finale in Peking wenige Tage vor Kriegsbeginn mit 1:2 gegen Finnland unterlag.

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Deutscher Verband prüft Rückgabe der WM-Ausrichtung

In Deutschland wächst die Unsicherheit bezüglich der geplanten Austragung der Männer-Weltmeisterschaft im Mai 2027. Der Deutsche Eishockey-Bund DEB befindet sich in einer schwierigen Abwägungsphase und überprüft aktuell, ob er das Turnier wie geplant ausrichten kann. Frank Lutz, Vorstandsvorsitzender des DEB, betonte am Wochenende bei MagentaSport, dass er keine Schwarzmalerei betreiben wolle, aber die Option einer Rückgabe der Veranstaltung ernsthaft diskutiert werden müsse. Dies stellt einen direkten Eingriff in die organisatorische Planung dar, da die Sicherheit und politische Einigkeit zentrale Voraussetzungen für die Ausrichtung solcher Events sind.

Bundesregierung reagiert kritisch auf die Rechtsprechung

Auf politischer Ebene nimmt die Bundesregierung die Entwicklungen sehr kritisch wahr. Ein Regierungssprecher bestätigte auf Anfrage, dass die Cas-Entscheidung aus Sicht der deutschen Exekutive problematisch ist. Es steht fest, dass sich die Bundesregierung zeitnah mit dem Deutschen Eishockey-Bund austauschen wird, um die möglichen Folgen des Urteils zu besprechen. Dabei geht es insbesondere um die Auswirkungen auf die Eishockey-WM 2027 in Deutschland und wie man als Gastgeberstaat mit den geänderten Rahmenbedingungen umgehen soll.