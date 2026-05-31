Finnland gewinnt WM-Finale gegen die Schweiz in der Verlängerung und holt fünften Titel

Die finnische Eishockey-Nationalmannschaft besiegt die Schweiz im WM-Endspiel nach Overtime mit 1:0 und sichert sich ihren fünften Weltmeistertitel. Matchwinner ist Helenius mit einer starken Einzelaktion. Die Schweiz verliert zum sechsten Mal ein WM-Finale.

Finnland hat das Finale der Eishockey -Weltmeisterschaft gegen die Gastgeber Schweiz in der Verlängerung mit 1:0 gewonnen und thereby seinen fünften WM-Titel errungen. Der entscheidende Treffer gelang Helenius durch eine herausragende Einzelaktion in der Overtime.

Während die finnische Mannschaft jubelt, erleidet die Schweiz erneut einen Rückschlag in ihrem Bestreben nach dem ersten Weltmeistertitel; es ist bereits das sechste verlorene Finale für die Eidgenossen, und zum dritten Mal in Folge scheitern sie im Endspiel. Die Begegnung fand vor ausverkauftem Haus in der SwissLife Arena in Zürich statt. Finnland startete besser und dominierte die Anfangsphase. In der 15.

Minute erzielten sie ein Tor, das nach Videobeweis wegen eines zu hohen Stocks aberkannt wurde - eine korrekte Entscheidung des Schiedsrichterteams um den Deutschen André Schrader. Statistisch war das erste Drittel klar zugunsten der Finnen: 15:4 Torschüsse. Gegen Ende des Abschnitts fanden die Schweizer jedoch besser ins Spiel und erhöhten den Druck, während Finnland gleich zwei Zeitstrafen hinnehmen musste. Nino Niederreiter betonte am Mikrofon von ProSieben: "Wir müssen cool und geduldig bleiben.

" Das doppelte Überzahlspiel zu Beginn des zweiten Drittels konnten die Gastgeber jedoch nicht nutzen. Danach übernahm die Schweiz zunehmend die Kontrolle, gewann viele Zweikämpfe und setzte Finnland unter Dauerdruck. Das Spiel blieb äußerst intensiv und körperbetont, mit vielen harten Duellen auf hohem Niveau. Dennoch fielen keine Tore, sodass es nach 40 Minuten torlos in die Pause ging - genau wie in den beiden vorherigen WM-Endspielen.

Im Schlussdrittel blieb die Partie hochspannend, beide Teams erarbeiteten sich Chancen. Die Torhüter standen im Mittelpunkt: Schweizer Keeper Leonardo Genoni zeigte mehrere starke Paraden, ebenso Juha Anunen auf der finnischen Seite, der einen Rückstand verhinderte. Nach 60 torlosen Minuten musste die Verlängerung entscheiden. Dort nutzte Finnland die Gelegenheit eiskalt: Helenius war einen Schritt schneller als sein Gegenspieler und erzielte mit einer brillanten Einzelaktion den Siegtreffer.

Für die Schweizer, die das Heimturnier austruanten, endete das Spiel mit großer Enttäuschung. Im Anschluss werden Diskussionen über das Overtime-Format erwartet, da auch im Finale in der Verlängerung nur drei Feldspieler pro Team auf dem Eis standen und nicht fünf





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