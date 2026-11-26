Finnland plant offenbar den Kauf weiterer schwedischer CV90-Schützenpanzer. Gleichzeitig testen Finnland und Schweden den neuen Kettenpanzer Patria Trackx, der ältere Fahrzeuge ersetzen soll.

Finnland plant offenbar den Kauf weiterer schwedischer CV90-Schützenpanzer. Gleichzeitig testen Finnland und Schweden den neuen Kettenpanzer Patria Trackx, der ältere Fahrzeuge ersetzen soll. Schweden, Finnland, Norwegen, Litauen und die Niederlande planen ihre Schützenpanzer im Rahmen eines Milliardenprojektes gemeinsam zu beschaffen.

Dadurch wollen sie Kosten senken, Ersatzteile und Wartung vereinheitlichen und die Zusammenarbeit ihrer Streitkräfte erleichtern. Durch die größere Bestellung könnten die Staaten außerdem bessere Preise erzielen und ihre Fahrzeuge langfristig einfacher modernisieren. Das berichtet die finnische Zeitung „Die Fahrzeuge werden vom schwedischen Unternehmen BAE Systems Hägglunds hergestellt. Finnland hat bereits etwa 100 CV90 im Einsatz.

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Die bisherigen Fahrzeuge wurden zwischen 2002 und 2007 geliefert. Der CV90 ist ein Schützenpanzer. Er transportiert Soldaten und unterstützt sie mit seiner Bewaffnung im Gefecht. Die neuen Fahrzeuge sollen vermutlich die bestehenden finnischen Panzerverbände ergänzen und modernisieren.