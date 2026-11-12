Finnland schränkt Visavergabe für russische Athleten bis Kriegsende ein

Finnland verschärft die Visa-Bestimmungen für russische Sportler ab dem 16. November. Das Außenministerium begründet dies mit der nationalen Sicherheit und den diplomatischen Beziehungen.

Finnland hat die Einreisebedingungen für Sportlerinnen und Sportler aus Russland deutlich verschärft. Die finnische Regierung kündigte am Donnerstag an, die Vergabe von Visa für Athleten aus der russischen Föderation bis zum Ende des Krieges in der Ukraine einzuschränken. Diese politische Entscheidung soll ab dem 16. November in Kraft treten und die Teilnahme russischer Athleten an internationalen Wettbewerben auf finnischem Boden maßgeblich behindern.

Außenministerium begründet neue Einreisepolitik

Das finnische Außenministerium hat die politischen Ziele hinter dieser Entscheidung klar dargelegt. Außenministerin Elina Valtonen betonte in einer offiziellen Stellungnahme, dass russische Sportler solange in Finnland nichts zu suchen haben, wie Russlands Angriffskrieg andauert. Sie warnte davor, dass die Einreise solcher Athleten eine Gefahr für die internationalen Beziehungen Finnlands darstellen könnte. Die neue Linie gilt als fester Bestandteil der nationalen Außenpolitik im Kontext des Ukraine-Konflikts.

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Die Behörden sind angewiesen, die politische Ausrichtung der Regierung bei der Prüfung von Visaanträgen strikt zu berücksichtigen. Es handelt sich dabei nicht um ein automatisches generelles Einreiseverbot für alle Bürger Russlands im sportlichen Bereich. Stattdessen erfolgt eine individuelle Prüfung jedes einzelnen Antrags. Ausnahmen von dieser Regel sind lediglich dann vorgesehen, wenn die Einreise für die nationalen Interessen Finnlands von wesentlicher Bedeutung ist. Ein konkretes Beispiel hierfür ist die Versorgungssicherheit des Landes.

Auswirkungen auf neutrale Athleten und den Weltcup

Die neuen Bestimmungen werden sich unmittelbar auf die Wettkalender im Wintersport auswirken. Seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine im Jahr 2022 sind Russland und Belarus als Nationen von den meisten internationalen Sportveranstaltungen ausgeschlossen. Der Internationale Ski- und Snowboardverband (FIS) hat jedoch mehreren Hundert Athleten aus beiden Ländern die Möglichkeit eingeräumt, unter neutraler Flagge anzutreten. Diese Athleten sind nun ebenfalls von den verschärften Einreisebestimmungen Finnlands betroffen.

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Besonders spürbar dürften die Folgen bereits Ende November werden. Bei den Weltcups im finnischen Ruka vom 27. bis 29. November werden wahrscheinlich keine russischen Athleten an den Start gehen können. Im Rahmen dieser Veranstaltung stehen Wettbewerbe im Skispringen und in der Nordischen Kombination auf dem Programm. Auch weitere Weltcups in den nordischen Disziplinen sind im Frühjahr im finnischen Gastland geplant, was die Unsicherheit für die betroffenen Sportler erhöht.

Für die russische Langläuferin Dariya Nepryaeva, die als neutrale Athletin antritt, dürfte es künftig erheblich schwieriger werden, in Finnland an Wettkämpfen teilzunehmen. Sie ist 24 Jahre alt und startete in der Vergangenheit unter der Flagge des neutralen Status. Die strengen Visa-Bestimmungen könnten ihre Karrierepläne für die kommende Saison beeinträchtigen, da finanzielle und logistische Hürden für Reisen in das skandinavische Land steigen.

Regionale Kooperation gegen russische Sportteilnahme

Finnland zeigt damit eine klare und koordinierte Haltung gegen eine Rückkehr Russlands auf die internationale Sportbühne. Gemeinsam mit den Nachbarländern Dänemark, Norwegen, Schweden und Tschechien hatte das Land bereits vorher Signal gesetzt. Diese regionale Zusammenarbeit unterstreicht die Einigkeit der nordischen und baltischen Staaten regarding der Sanktionspolitik. Die neuen Regeln in Finnland sind ein Baustein in dieser breiteren Strategie, um den sportlichen Austausch mit Russland solange einzuschränken, wie der Krieg andauert.