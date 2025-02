Finnland siegt im Vier-Nationen-Turnier nach Overtime gegen Schweden

Finnland hat im Vier-Nationen-Turnier mit einem 4:3-Sieg nach Overtime gegen Schweden den ersten Sieg erzielt und die Tabelle beim 4 Nations Face-off offen gehalten.

Dank eines 4:3-Erfolgs nach Overtime gegen Schweden gelang Finnland der erste Sieg im Vier-Nationen-Turnier , der die Tabelle beim'4 Nations Face-off' offenhält. Mehrere Umstellungen gab es vor dem Spiel: Im Tor kam Kevin Lankinen (Vancouver Canucks) statt Juuse Saros zum Einsatz. Im Angriff tauschten zudem Patrik Laine und Mikael Granlund die Reihen, während Kaapo Kakko an Stelle von Joel Armia sein erstes Turnierspiel absolvieren durfte.

Schweden erwischte den besseren Start und schnürte Finnland zunächst über längere Phasen in deren Zone ein. Ein erstes Powerplay verstrich noch ohne Treffer, aber nach einem Patzer vor dem eigenen Tor von Verteidiger Olli Määttä kam Mika Zibanejad plötzlich frei zum Schuss. Dieser überwand Lankinen, dem die Sicht verdeckt war, unter den Schonern (9.). Dank eines perfekt ausgespielten Breaks, beginnend mit einem cleveren Rückhandpass von Laine in der eigenen Zone, bot sich Eetu Luostarinen und Anton Lundell - beide auch bei den Florida Panthers meist Reihenkollegen - die Chance zu einem Zwei-auf-Eins. Nach Flip-Pass von Ersterem traf Lundell per Direktabnahme durch die Beine von Keeper Filip Gustavsson zum überraschenden Ausgleich (11.). 26 Sekunden vor Drittelende gab es nach Beinstellen von Victor Hedman an Sebastian Aho noch einmal Powerplay für Finnland. Und dies nutzte Suomi prompt aus: Laine bediente mit einem Querpass diesmal Mikko Rantanen, dessen nicht voll erwischte Direktabnahme an Gustavssons Handschuh vorbei ins Tor flog. Nur noch 14 Sekunden standen da auf der Uhr. Bei Schweden stand zu Beginn des zweiten Drittels Linus Ullmark statt Gustavsson im Tor, der gerade beim zweiten Gegentor ein wenig unglücklich ausgesehen hatte. Beinahe wäre Verteidiger Gustav Forsling schon früh nach Wiederbeginn der Ausgleich für Schweden gelungen, sein Schlenzer von der blauen Linie prallte aber nur an die Oberkante der Querlatte (22.). Wenige Minuten später aber war es soweit: Joel Eriksson Ek bereitete mit einem Pass mit nur einer Hand am Schläger im Slot vor, Verteidiger Rasmus Dahlin vollstreckte aus kurzer Distanz (26.). Rund fünf Minuten später folgte nach akkuratem Rückhandpass von Willie Nylander sogar das 3:2 für die'Tre Kronor' - durch den aufgerückten Erik Karlsson. Lankinen wurde dabei im kurzen Eck kalt erwischt (31.). Das Momentum im Spiel war nun erneut gekippt. Aber es ging munter weiter hin und her. Denn die Finnen kamen ihrerseits in der 38. Minute zum 3:3. Määttä passte hart vor das schwedische Tor, wo Kakko und Barkov am linken Pfosten beide den Schläger hinhielten. Am Ende prallte der Puck vom Stock des finnischen Kapitäns über die Torlinie zum 3:3-Zwischenstand nach dem Mitteldrittel. Im Schlussabschnitt blieb die Partie auf des Messers Schneide. Barkov musste zunächst auf die Strafbank, hatte nach Ablauf der Strafzeit im Eins-gegen-eins mit Ullmark aber sein zweites Tor auf dem Schläger (49.). Roope Hintz traf aus kurzer Distanz die Querlatte (55.). So ging das Spiel in die Overtime. In dieser verpasste erst Adrian Kempe nur knapp die Entscheidung, ehe im direkten Gegenzug Granlund nach Zwei-auf-Eins-Situation durch die Beine von Ullmark das erlösende 4:3 für die Finnen erzielte (62.), die so nun - wie Schweden (ebenfalls zwei Punkte) - weiter theoretische Chancen auf den Finaleinzug haben. Im finalen Gruppenspiel trifft Suomi am Montag (19 Uhr) - dann in Boston - auf Kanada, Schweden tritt in der Nacht auf Dienstag (2 Uhr) gegen die USA an





