Finnland wirbt um Singles mit rosa Korb und kulinarischen Dates

Finnlands Tourismusbehörde lockt mit dem Sinkkukori-Trend und einem Dinner-Date-Wettbewerb für 2027, um Singles und Foodie-Tourismus zu fördern.

Finnland verbindet seinen kulturellen Ruf für Stille und Zurückhaltung mit einem unerwartet lautstarken Werbeangebot für Singles. Die staatliche Tourismusbehörde Business Finland lanciert im kommenden Jahr eine Kampagne, die sowohl romantische als auch kulinarische Interessen anspricht. Ziel ist es, internationale Reisende für die nordischen Landschaften und die lokale Gastronomie zu gewinnen, während gleichzeitig das Image des isolierten Nordens durch moderne Dating-Formate aufgewertet wird.

Der rosa Sinkkukori als Dating-Signal

Das Kernstück der aktuellen Initiative ist der sogenannte Sinkkukori, ein Begriff, der die finnischen Wörter für Single und Korb kombiniert. In den Kaufhallen des Landes dienen rosa gefärbte Körbe als sichtbares Signal für andere, dass die Tragende oder der Tragende offen für Gespräche und mögliche romantisierende Begegnungen ist. Dieser Ansatz nutzt die typisch finnische Vorliebe für wenig Small Talk und nutzt das stille Tragen des Accessories als diskrete, aber eindeutige Verständigungsbasis zwischen potenziellen Partnern.

Also read Anker 130 Kilometer über den Meeresboden gezogen: Gericht in Finnland verurteilt Seeleute wegen Sabotage von Unterseekabeln

Nur Personen, die ebenfalls einen solchen rosafarbenen Korb tragen, dürfen den ersten Schritt gehen. Diese Bedingung stellt sicher, dass der Austausch auf Gegenseitigkeit beruht und die als aufdringlich empfundene direkte Ansprache ausgeschlossen wird. Für Ausländer, die sich in Finnland verlieben wollen oder von der Frustration mit Apps wie Tinder gezeichnet sind, bietet diese analoge Methode einen alternativen, niedrigschwelligen Zugang zur lokalen Bevölkerung.

Dinner-Date-Wettbewerb ab Ende Oktober

Parallel zum lokalen Trend startet ein internationales Bewerberverfahren für ein exklusives Erlebnis. Die Tourismusbehörde Business Finland lud im Oktober dazu ein, sich bis zum darauffolgenden Dienstag online für ein so genanntes Finnisches Dinner Date zu bewerben. Teilnehmen können Singles, die auf der Suche nach einer Partnerschaft oder auch nur nach kulinarischen Entdeckungen sind. Die Organisation erwartet große Resonanz aus Deutschland und anderen europäischen Nachbarländern.

Advertisement

Zwölf Wochen nach Bewerbungsfrist, also im Februar 2027, werden sechzehn glückliche Gewinner aus dem globalen Pool ausgewählt. Diese Reisegruppe wird nach Helsinki und Tampere eingeladen, wo sie vier Tage lang im Winter die finnische Landschaft und Kultur erleben soll. Der Fokus liegt dabei auf dem gemeinsamen Kennenlernen bei lokalen Veranstaltungen und Essen, unterstützt durch die Struktur der Reiseplanung.

Heli Jimenez verspricht Glücksgefühle

Heli Jimenez, Senior Director für Internationales Marketing bei Business Finland, betonte in einer Pressemitteilung vom Ende Oktober die Verbindung zwischen Glück und Liebe. Sie erklärte, dass Besucher in das als glücklichstes Land der Welt eingestufete Finnland vielleicht die Liebe zueinander, aber auch zur einheimischen Küche finden könnten. Der Ansatz nutzt das etablierte Narrative der finnischen Lebensqualität, um emotionale Bindungen an das Reiseziel zu schaffen.

Die kulinarischen Highlights dieser Reise sind sorgfältig ausgewählt und repräsentieren traditionelle Geschmacksträger. Deutsche Touristen sollen dabei besonders vom dunklen Roggenbrot angesprochen werden, was statistisch begründet ist. Finnen verzehren im Durchschnitt mehr als dreizehn Kilogramm Roggen pro Jahr, etwa doppelt so viel wie ihre deutschen Nachbarn. Diese Daten unterstreichen die Relevanz dieses Grundnahrungsmittels für das nationale Selbstverständnis.

Kulinarische Spezialisierung in Tampere

Neben dem Roggen spielen weitere regionale Spezialitäten eine zentrale Rolle für das Tourismusangebot. Lachssuppe, Rentierfleisch und das süße Kardamom-Hefegebäck namens Pulla gelten als feste Bestandteile der finnischen Speisekarte. Die Stadt Tampere wirbt zusätzlich mit der Mustamakkara, einer dunklen Blutwurst, die traditionell mit Preiselbeermarmelade und Milch serviert wird. Diese Gerichte dienen als kulinarische Botschafter der nordischen Identität.

Advertisement

Die Strategie von Business Finland ist Teil eines breiteren Trends in Skandinavien, Länderklischees touristisch zu vermarkten. Nach früheren Initiativen wie der Masterclass der Happiness und den Helsinki Happiness Hacks im Jahr 2024 versucht Finnland nun, die romantische Komponente in den Vordergrund zu stellen. Schweden zog im selben Jahr mit der Verlosung einer kleinen Insel nach, was zeigt, wie intensiv die nordischen Konkurrenten um internationale Reisende buhlen. Die Kombination aus Stille, Natur und modernem Dating-Einsatz soll das Land einzigartig positionieren.