Die finnische Welpensendung Welpen Live begeistert 1,8 Millionen Zuschauer. Slow TV bietet Entspannung von Politik und Alltag.

Die sechste Staffel der finnischen Sendung Welpen Live hat in den ersten beiden Wochen allein mehr als 1,8 Millionen Zuschauer gewonnen. Das Programm begleitet die Geburt und das Aufwachsen von Lagotto Romagnolo- Welpen und bietet den Menschen eine Alternative zu den täglichen Nachrichten über komplexe politische Situationen.

Lagotto Romagnolo Welpen unter Beobachtung

Finnland bietet dieser Zeit eine beruhigende Lösung für alle, die von den wirren Aussagen und Forderungen der Weltgeschehnisse müde sind. Das Programm Welpen Live zeigt seit Jahren gebannt die Entwicklung der Welpen. Seit 2021 wird die Sendung jährlich acht Wochen lang im Herbst ausgestrahlt. Die aktuelle Staffel verfolgt ein breites Publikum, das die Hundebegleitung als Erholung empfindet.

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In diesem Jahr begleiten die Zuschauer die Welpen Bella, Pepe, Dante, Luna, Enzo und Milo bei wichtigen Ereignissen. Vier Rüden und zwei Mädchen sind bei einem Publikumsvoting ausgewählt worden. Die Begleitung umfasst die Geburt, das erste Wiegen und sogar das Krallenschneiden. Auch bezaubernde Bilder im Herbstlaub sollen die Zuschauer verzaubern.

Slow TV als kulturelles Phänomen in Skandinavien

Das Hundefernsehen ist Teil eines größeren nordischen Kulturphänomens namens Slow TV. Diese Sendungen zeigen oft in extremer Länge völlig alltägliche Ereignisse im Fernsehen ungeschnitten und in Echtzeit. Die Idee dahinter ist simpel. Ohne Schnitt und Ton sollen die unspektakulären Bilder meditativ und entspannend wirken.

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Den Anfang machte vor mehr als eineinhalb Jahrzehnten Norwegen. Im Jahr 2009 zeigte der öffentlich-rechtliche Sender NRK mehr als sieben Stunden lang die Bahnfahrt von Bergen nach Oslo. Die Strecke feierte ihren hundertsten Geburtstag und das Königreich wollte das Ereignis Minute für Minute zelebrieren. Damals galt das als längster Dokumentarfilm des Landes. Mehr als jeder vierte Mensch in Norwegen schaltete ein.

Vom Erfolgsmodell zur globalen Entspannung

Während andere Länder komplexe Formate bevorzugen, hat Slow TV in Norwegen großen Erfolg. Das nordische Königreich liegt auf Platz sechs der weltweit glücklichsten Länder. Vielleicht schüttet dieses cineastische Tempolimit doch Endorphine aus. Während Sendungen wie Die schönsten Bahnstrecken Deutschlands seit 30 Jahren im Nachtprogramm der ARD verschwinden, war die Bahndoku in Norwegen so erfolgreich, dass sie die Macher überraschte.

Der Slow TV-Erfinder Rune Møklebust sagte in einem Interview im Jahr 2014, dass man zunächst dachte, die Leute schauen nur drei Minuten. Dann blieben sie aber für Stunden vor dem Bildschirm, in einer Art Hypnose. Seitdem gibt es in Norwegen zahlreiche Fortsetzungen und sogar einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde.

Rekorde und zusätzliche Formate im Fernsehen

Die siebenstündige Bahnfahrt durch die südnorwegische Berg- und Fjordlandschaft schien den fünf Millionen Einheimischen nicht lang genug. Im Jahr 2011 zeigte NRK2 live im Fernsehen die Fahrt mit dem Schiff MS Nordnorge. Es ging in 134 Stunden von Bergen nach Kirkenes in Nordnorwegen. Eine fest installierte Bugkamera filmte dabei die gesamte Küstenroute.

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Die Sendung erreichte am ersten Wochenende mehr als ein Drittel der norwegischen Zuschauer. Sie machte NRK2 zum meistgesehenen Fernsehsender des Landes. Insgesamt schalteten mehr als zweieinhalb Millionen Menschen ein. Das entspricht fast jeder zweiten Person im Land. Neben Zug- und Schifffahrten zeigt NRK auch Lachsfischen oder sogar stundenlange Strickwettbewerbe. Das Programm wird von täglichen Live-Blogs, Abstimmungen zu Hundenamen und Chats mit Experten begleitet.

Ville Alijoki, der Redaktionsleiter für Kultur und Sachinhalte beim finnischen Sender Yle, glaubt, dass die Welpen den Menschen eine Auszeit von Alltagssorgen bieten. Darin liege die Popularität des Programms. Es habe etwas Magisches an sich, etwas, das die Menschen vermissen, wenn die Welt manchmal ziemlich düster ist. Auch Pushnachrichten verschickt Yle, um die Fans zu erreichen. Das Projekt hat dort bereits Hunderttausende Hundefans erreicht.