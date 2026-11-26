Die nordischen Spitzenpolitiker Finnlands Alexander Stubb und Norwegens Jonas Gahr Støre führten geheime Gespräche mit Wladimir Putin. Ziel war die Deeskalation in der Ostsee und die Vermeidung einer Blockade russischer Öltransporte.

Die finnische Regierungschefin Alexander Stubb und der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre haben ein kontroverses Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geführt. Dieser direkte Austausch fand am 27. Oktober statt und diente primär dem Ziel, eine militärische Eskalation in der Ostseeregion zu verhindern. Die beiden nordischen Politiker betonten später, dass sie ihre europäischen Partner und die Ukraine vorab konsultiert hätten, was jedoch zu scharfer Kritik in Brüssel und Washington führte.

Diplomatische Kontroverse und internationale Kritik

Dänemarks Premierministerin Mette Frederiksen qualifizierte die Aktion als unangemessenen Alleingang ohne ausreichende Abstimmung. Auch der schwedische Regierungschef Ulf Kristersson zeigte sich skeptisch und erklärte, dass er recht geringe Erwartungen an solche isolierten Gespräche habe. Aus Italien wurde kritisiert, dass die Europäische Union sich bis dato nicht darauf geeinigt hat, welche Institution oder welches Land die Interessen der Union in potenziellen Friedensverhandlungen mit Moskau vertritt.

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Die dänische Führung befürchtete, dass einseitige Initiativen die gemeinsame westliche Linie schwächen könnten. Die nordischen Staatschefs verteidigten sich damit, dass das Gespräch koordiniert war. Trotzdem blieb der genaue Inhalt des Gesprächs mit dem russischen Präsidenten lange Zeit unklar und wurde von verschiedenen Seiten unterschiedlich dargestellt. Es bestätigte sich jedoch, dass der Ukraine-Krieg im Zentrum der Diskussion stand, während die tieferen strategischen Beweggründe erst später offengelegt wurden.

Strategische Ziele: Verhinderung einer Seeblockade

Laut Berichten der Zeitung The Wall Street Journal ging es bei dem Treffen um weit mehr als nur um allgemeine Kriegsberichterstattung. Das konkrete Hauptziel war es, Missverständnisse regarding die Schifffahrtsrouten auszuräumen. Russland hatte zuvor den Eindruck erweckt, die NATO-Staaten planten, die Ostsee in Friedenszeiten zu blockieren. Dies würde den russischen Ölexport massiv gefährden, der über diese See route abgewickelt wird.

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Stubb und Gahr Støre wollten demnach direkt bei Putin versichern, dass ihre Länder keine Absicht zur Blockade hegen. Sie betonten, dass sie sich strikt an das internationale Seerecht halten würden. Diese Botschaft sollte panische Reaktionen in Moskau bezüglich der Kriegswirtschaft eindämmen. Die Ostsee hat sich in den letzten Jahren zu einem sensiblen Krisenherd entwickelt, der direkte Auswirkungen auf die wirtschaftliche Stabilität Russlands hat.

Moskau transportiert einen Großteil seines Öls durch die Ostsee, was für die Aufrechterhaltung seiner militärischen Operationen entscheidend ist. Gleichzeitig blockiert die Exklave Kaliningrad, eine stark militarisierte russische Enklave, die an Polen und Litauen grenzt, die Sicherheit der NATO-Anrainer. Diese geografische Konstellation erhöht das Risiko von Zwischenfällen und macht klare diplomatische Signale unerlässlich.

Massive russische Militarisierung der Ostseeregion

Die Spannungen sind nicht neu, haben sich jedoch in jüngster Zeit erheblich zugespitzt. Westliche Regierungsvertreter und russische Amtsträger berichteten der Wall Street Journal, dass russische Kriegsschiffe mit atomwaffenfähigen Raketen angewiesen wurden, eigene Öltanker zu eskortieren. Diese Schiffe sollen westliche Marineeinheiten daran hindern, an Bord der Tanker zu gehen und Ladungen zu überprüfen.

Die deutsche Küstenwache registrierte innerhalb von mehr als einem Jahr über 260 solcher Eskorten in der Ost- und Nordsee. Diese Präsenz ist alarmierend, da sie die Freiheit der Meere direkt herausfordert. Zudem erließ Russland im Mai ein neues Gesetz, das den Einsatz militärischer Gewalt zum Schutz von Handelsschiffen explizit erlaubt. Dies gibt der russischen Marine weitreichende Befugnisse in internationalen Gewässern.

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Parallel dazu wurde Kaliningrad mit modernen Drohnen, leistungsstarken Radarsystemen und Ausrüstung für elektronische Kriegsführung erheblich verstärkt. Diese Aufrüstung, bestätigt durch westliche Geheimdienstquellen, zielt darauf ab, die Enklave in eine unüberwindbare Festung zu verwandeln. Die Kombination aus juristischen Veränderungen und militärischer Übermacht schafft eine neue Unsicherheitszone in der Region.

Vermittlerrolle und Kreml-Strategie

Um das Signal von Stubb und Gahr Støre direkt zu übertragen, nutzten die beiden Premierminister die Verbindung zu einem russischen Oligarchen mit direktem Draht zum Kreml. Dieser vermittelte zunächst in Norwegen mit hochrangigen Beamten und reiste dann nach Moskau, um die Botschaft persönlich zu übermitteln. Die US-Regierung hatte die baltischen Staaten zuvor ermahnt, rhetorisch abzurüsten, um eine Eskalation zu vermeiden.

Stubb fürchtete, dass normale diplomatische Kanäle die Botschaft nicht ausreichend vermittelt hatten. Daher suchte er den direkten Draht. Nach dem Telefonat äußerte sich Putin wohlwollend über die beiden nordischen Politiker. Er erklärte, er unterstütze alle Schritte zur Wiederherstellung der Beziehungen zu europäischen Ländern, zeigte sich aber gleichzeitig warnend.

Putin drohte indirekt mit den Folgen weiterer Provokationen. Er sagte, wenn die Dinge zu weit gehen, gäbe es keine Gewinner. Russland sei zum Krieg bereit, wolle ihn aber nicht führen. Er wünsche sich keine Situation in der Ostsee, die der der Straße von Hormus ähnelt. Damit legte er die Verantwortung für die weitere Deeskalation direkt auf die Schulter der europäischen Staaten und der NATO.