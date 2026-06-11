FintechWerx Introduces Enhanced MerchantWerx 2.0 Platform for Onboarding and Partner Management

FintechWerx, a Canadian fintech company, announces the launch of MerchantWerx 2.0, an improved platform for onboarding merchants and partner management, supporting merchants, independent distributors (ISO), brokers, payment service providers, fintech companies, and other sales partners.

Vancouver, British Columbia - 11. Juni 2026 / IRW-Press / Fintech Werx International Software Services Inc. (CSE: WERX) " Fintech Werx" oder das "Unternehmen") freut sich, die Markteinführung von MerchantWerx 2.0 bekannt zu geben, einer verbesserten Plattform für das Onboarding von Händlern und das Partnermanagement, die zur Unterstützung von Händlern, unabhängigen Vertriebsorganisationen ("ISO"), Vermittlern, Zahlungsdienstleistern, Finanztechnologieunternehmen und anderen Vertriebspartnern entwickelt wurde.

Die Markteinführung folgt auf den Abschluss einer Lizenz- und Dienstleistungsvereinbarung (die "Vereinbarung") vom 1. Juni 2026 mit Secure Digital Payments Corp. ("SDP"), einer unabhängigen Partei, welcher zufolge FintechWerx die Rechte erworben hat, die Technologie von SDP für Händler-Onboarding und Partnermanagement weltweit in gemeinsam vereinbarten Rechtsräumen zu vermarkten, zu vertreiben, in Unterlizenz zu vergeben, zu integrieren und zu unterstützen.

MerchantWerx 2.0 baut auf den bestehenden Onboarding-Funktionen von FintechWerx auf, indem es eine breitere Palette von Tools für die Verwaltung von Händleranwendungen, die Identitätsprüfung, die Geschäftsüberprüfung, die Dokumentenerfassung, die Unterstützung bei der Risikoprüfung, elektronische Signaturen, die Kommunikationsnachverfolgung, mehrsprachiges Onboarding, die White-Label-Bereitstellung, konfigurierbare Workflows und die Partnerverwaltung bereitstellt. Im Rahmen der Vereinbarung wurde FintechWerx eine nicht ausschließliche und nicht übertragbare Lizenz für die Vermarktung, den Vertrieb, die Unterlizenzierung und die Integration der Technologie in Produkte und Umgebungen von Drittanbietern sowie die Bereitstellung von Supportdiensten für Kunden, die die Plattform nutzen, gewährt.

SDP wird weiterhin Wartung, Supportdienste, Plattformverbesserungen und zukünftige Änderungen an der Technologie bereitstellen. Die Vereinbarung sieht eine anfängliche Laufzeit von einem Jahr mit automatischer Verlängerung um ein Jahr vor, sofern sie nicht gemäß den Bedingungen der Lizenzvergabe gekündigt wird.

Als Gegenleistung für die Erteilung der Lizenz hat der Lizenznehmer dem Lizenzgeber fünfundachtzigtausendzweiundsechzig (85.062) Stammaktien (jeweils eine "Aktie") des Lizenznehmers auszugeben, was einem Wert 50.000 US$ entspricht, geteilt durch den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien an der Canadian Securities Exchange (der "CSE") oder einer anderen Börse, an der die Aktien zum Zeitpunkt der Ausgabe notiert sind, für die 10 Handelstage vor dem Ausgabedatum, vorbehaltlich eines anderen Kurses, der von den Richtlinien der CSE verlangt werden kann, wobei die Ausgabe der Aktien am ersten Tag der Laufzeit und am ersten Tag des nachfolgenden Verlängerungszeitraums fällig ist.

Die Markteinführung von MerchantWerx 2.0 stellt den nächsten Schritt in der auf die Unterstützung von Händlern ausgerichteten von FintechWerx dar und erweitert die Fähigkeit des Unternehmens, den gesamten Onboarding-Lebenszyklus von der Anwendungsaufnahme und -Verifizierung über Underwriting, Genehmigung, Aktivierung und fortlaufendes Partnermanagement zu unterstützen. Laut George Hofsink, Mitbegründer und CEO von FintechWerx, ist das Onboarding von Händlern nach wie vor einer der am stärksten fragmentierten betrieblichen Abläufe in der Zahlungsbranche.

"Durch die Erweiterung unserer Onboarding-, Compliance-, Underwriting-, Dokumentenmanagement- und Partnerverwaltungsfunktionen bieten wir Händlern und Zahlungspartnern eine umfassendere Betriebsebene", so Hofsink. "Das stärkt unsere Fähigkeit, das Wachstum im gesamten FintechWerx-Ökosystem zu unterstützen. " Mit der Einführung von MerchantWerx 2.0 hat FintechWerx seine Funktionen zur Unterstützung von Händlern über das traditionelle Onboarding hinaus zu einer besser konfigurierbaren Plattform für die Akquisition von Händlern, die Compliance-Verwaltung, den Underwriting-Support, das Dokumentlebenszyklusmanagement und das von Partnern gesteuerte Wachstum erweitert





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Fintechwerx Merchantwerx 2.0 Onboarding Partner Management Secure Digital Payments Corp. Canadian Securities Exchange (CSE)

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