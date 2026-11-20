Das neunjährige Nilpferd Fiona im Zoo von Cincinnati ist verendet. Die Tiere frass versehentlich eine Strickmütze, trotz intensiver tierärztlicher Behandlung war der Tod nicht mehr abwendbar.

Das neunjährige Nilpferd Fiona im Zoo von Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio ist gestorben. Das Tier war vergangenen Montag verendet, nachdem es eine Strickmütze verschluckt hatte, die versehentlich in sein Gehege gelangt war. Zoodirektor Dave Jenike bestätigte den Tod des Tiers und betonte in einer öffentlichen Erklärung, dass Fiona bis zum Schluss gegen das Hindernis gekämpft habe.

Hintergrund des Vorfalls und Zeitablauf

Der fatale Vorfall ereignete sich vergangene Woche, als eine Strickmütze eines Kindes unbeabsichtigt in den Lebensraum der Nilpferddame flog. Medienberichten zufolge wurde die Kopfbedeckung von einem Besucher geworfen und von einem Ventilator erfasst. Die Mütze flog daraufhin durch eine kleine Öffnung des Sichtfensters direkt in das Gehege von Fiona. Sofort nachdem der Vorfall bemerkt wurde, begannen Tierpfleger und Veterinäre mit einer intensiven Betreuung des Tiers.

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Tierärztliche Maßnahmen und Behandlungen

Das Team des Zoos kümmerte sich rund um die Uhr um Fiona, in der Hoffnung, dass das Tier die Mütze natürlich wieder ausscheiden würde. Noch am vergangenen Montag zeigten sich die Betreuer vorsichtig optimistisch bezüglich des Gesundheitszustands des Tieres. Um die Verdauung anzukurbeln, versuchte das Team am Mittwoch eine neue Methode. Dabei liehen sie sich eine Vibrationsplatte von einem örtlichen Pferdehof aus.

Fiona wurde mehrfach am Tag auf diese spezielle Platte gestellt, um durch die Vibrationen die Darmtätigkeit zu stimulieren. Diese innovative Behandlungsmaßnahme blieb jedoch ohne jeglichen Erfolg. Trotz aller Bemühungen konnte der Zustand des Tieres nicht gebessert werden, was das Team schließlich in den Schockzustand versetzte, den Dave Jenike beschrieb.

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Reaktion der Leitung und Emotionen

Zoodirektor Dave Jenike würdigte die Arbeit seines Personals und nannte das Tierpflegeteam heldenhaft. Er betonte, dass das Team alles unternommen habe, um Fiona zu retten. Gleichzeitig sprach Jenike die emotionale Bindung der Öffentlichkeit zum Tier aus, indem er erwähnte, dass Fiona von ihrer Zoo-Familie und unzähligen Menschen auf der ganzen Welt von ganzem Herzen geliebt wurde.

Der Tod von Fiona hat bei vielen Menschen, die das Tier verfolgten, Trauer ausgelöst. Der Schockzustand, in dem sich die Mitarbeiter befinden, unterstreicht die emotionale Belastung durch den unerwarteten Verlust eines so populären Tiers. Die Leitung des Zoos sieht sich nun mit der Aufgabe konfrontiert, mit den Gefühlen der Besucher und der Medien umzugehen.

Prävention und Warnung für Besucher

Der Zoo Cincinnati hat daraufhin eine offizielle Bitte an alle zukünftigen Besucher gerichtet. Man appellierte daran, in der Nähe von Gehegen besonders auf persönliche Gegenstände zu achten, um ähnliche Vorfälle zu vermeiden. Sollten dennoch Gegenstände in einen Gehegebereich fallen, bitten die Mitarbeiter um eine sofortige Benachrichtigung eines Zoopersonals.

Eine Zoo-Sprecherin merkte an, dass es wahrscheinlich nicht noch einmal gelingen würde, einen solch unglücklichen Zufall zu vermeiden, selbst bei maximalem Versuch. Die Strickmütze hatte sich trotz der Sicherheitsvorkehrungen wie des Sichtfensters in den Lebensraum des Tieres verirrt. Die Sicherheitsmaßnahmen werden nun möglicherweise überprüft, um solche Lücken zukünftig zu schließen.