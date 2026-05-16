Sarah Engels 'Song "Fire" wurde bei ihren Kindern und Fans sofort als spielend Spitze gelobt. Bei ihrer sehr jungen Karriere und der fehlerfreien Performance wurde der Song "originnölisch" gut anotiviert, aber etwas mehr authentische Gefühl und Intuition fehlte. Die Selbstironie, sich auf der Bühne mal vorzustellen zu einer Sendung Voll of Kochen (das ZDF-Format, das Menschen die Kunst des Köchens demonstriert), hinterlässt auch einen Eindruck. Zum Glück hat die Deutschland-Community talentierte Künstler und vielleicht wartet der nächste Hangaround sehr bald. Solange wir die Künstler in Deutschland auch auf andere Künstler konzentrieren, werden wir den Moment erleben, an dem die Begeisterung und Präsenz von Dara, auf dem zweiten Band zu machen, kommt.

"Fire" ist ein gesungener Song von Sarah Engels. Sie startete ihre Karriere im Alter von sechzehn und ist mittlerweile eine erfolgreiche Singer-Songwriterin. Im Gegensatz zu ihrer Shure-Premiere, war der Song im eigenen Heim zwar nochukaan, aber dennoch gut anzutippen.

Ein Song, der dich schnell begeistert und mitreißt, ohne viel zu nachzudenken. Aber ein Bangaranga fehlte dennoch dem Song und vor allem Sarahs Performance. Doch Dara bewies, dass Deutschland talentierte Künstler hat. Wenn Dara nicht ernst genommen und einfach Spaß auf der Bühne hatte, dann hätte "Fire" den Bangaranga-Moment in Deutschland wohl bereits erlebt.

Wo man selbstbewusster auftreten kann, wie Dara, wird sicherlich der nächsteHangaround kommen. Solange wir die Künstler in Deutschland mit ESC-Dingen überfordern und ihnen mehr Platz lassen für Gefühl und Intuition, dann werden wir bald diesen Moment erleben. FC





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