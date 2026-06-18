Fire Force: Die finale Staffel ist zu Ende, aber die Zukunft ist noch nicht klar

Die dritte und finale Staffel von Fire Force hat unzählige Anime-Fans in ihren Bann gezogen. Jetzt, wo die Serie offiziell beendet ist, gibt es bereits Gerüchte über ein Remake des Kultanimes Soul Eater.

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Die dritte und finale Staffel von Fire Force hat unzählige Anime-Fans vor Kurzem in ihren Bann gezogen. Das macht sich auch in den hauseigenen Streaming-Charts bemerkbar, wo der Action-Anime nach wie vor Fire Force bringt die Arbeit von Feuerwehrleuten auf das nächste Level. In dem Werk von Mangaka Atsushi Ōkubo (Soul Eater) bekämpfen verschiedene Sondereinheiten der Feuerwehr fiese Flammenwesen. Im Zentrum steht dabei der Junge Shinra Kusakabe, der sich nicht nur der 8.

Einheit anschließt, sondern auch versucht, herauszufinden, wie seine Familie einst ums Leben kam. Enen no Shouboutai, wie Fire Force im Original heißt, gehört zu den beliebtesten Shonen-Anime der letzten zehn Jahre, was sich auch in den Bewertungen auf Plattformen wie MyAnimeList widerspiegelt. So kommt die finale Staffel, die erst im April 2026 zu Ende ging, auf.

Kein Wunder also, dass die Serie seit einiger Zeit auf dem ersten Platz der Streaming-Charts bei Crunchyroll steht - wo ihr euch alle 74 Folgen ansehen könnt (Gelobt werden dabei einheitlich die schicken Animationen von David Production (JoJos Bizarre Adventure), die sympathischen Figuren und die knackigen Kämpfe. Wer also Animes liebt, bei denen eine Spezialeinheit böse Dämonen bekämpft, wie zum Beispiel Jetzt, wo Fire Force übrigens offiziell beendet ist, gibt es bereits Gerüchte, dass der Kultanime Soul Eater ein Remake spendiert bekommt.

Auf X (ehemals Twitter) gibt es bereits entsprechende Hinweise. So hat der offizielle Account vor Kurzem den berühmten Mond aus dem Manga gepostet mit dem Text Als Nächstes kommt... (Abstand zu Ringe der Macht wird immer größer: Amazons beste Fantasy-Serie setzt jetzt perfekten Lauf fort Die beste Serie, die ich seit Langem gesehen habe: Netflix-Neuzugang wird aus dem Nichts zum Chartstürmer Gut möglich, dass Fire Force-Fans sich schon bald auf ein neues Werk freuen können.

Bis zu einer handfesten Ankündigung ist es offenbar nur noch eine Frage der Zeit. Das Original lief jedenfalls zwischen 2008 und 2009 und steht derzeit leider in keinem Streaming-Abo zur Verfügung (Stand: 24. April 2026)





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