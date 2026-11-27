Der Firefly Haven debütiert in Oslo und soll im Frühjahr 2027 nach Europa kommen. Der Deutschland-Start der Marke bleibt weiter abzuwarten.

fiel mit dem fünfjährigen Bestehen von Nio in Norwegen zusammen. Angaben zu den europäischen Preisen, den technischen Spezifikationen und den Lieferplänen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Der Haven ist das erste Modell der designorientierten Halo-Reihe von Firefly und greift das Jahresthema 2026 „Inner Glow“ auf, das ein Gefühl von Ruhe im städtischen Alltag vermitteln soll. Im Innenraum kommt recyceltes Urbanite-Mischgewebe in einer mooswaldgrünen Farbgebung an den Sitzschultern, Türarmlehnen und am Armaturenbrett zum Einsatz. Hinzu kommen exklusive Prägungen an den Kopfstützen und Türverkleidungen. In China wurde die Haven-Sonderedition bereits am 20.

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Juli zu einem Einstiegspreis von 133.300 Yuan einschließlich Batterie eingeführt, womit sie 11,27 Prozent über dem regulären Firefly-Modell liegt. Das erste Modell der Marke startete im April 2025 in China und richtet sich an das Premiumsegment kompakter Elektroautos. Zuletzt brachte Firefly dort am 20. November die auf 333 Exemplare begrenzte Sonderedition „Pianke Liujin“ auf den Markt.