Mit Firefox 161 lässt sich das integrierte VPN von Mozilla für jede Website konfigurieren, zudem halten klassische Themes wieder Einzug.

für einzelne Websites konfigurieren. Zudem halten klassische Themes samt OLED-Design Einzug, Tab-Gruppen sind leichter erreichbar und URLs lassen sich per frei belegbarer Tastenkombination kopieren. Auch Fehler unter Windows und macOS werden behoben.

Bei der neuen Firefox-Version hat Mozilla weniger den Fokus auf neue Funktionen gelegt, sondern bei Firefox 161 die Optimierung bestehender Funktionen in den Vordergrund gerückt. Davon profitiert unter anderem das integrierte VPN, das sich künftig auf Ebene einzelner Websites ein- oder ausschalten lässt. Die VPN-Verbindung kann somit gezielt auf Seiten beschränkt werden, bei denen ein höheres Maß an Datenschutz oder ein abweichender virtueller Standort gewünscht ist.steht weiterhin in der Kritik und konnte bis heute nicht alle Anwender für sich gewinnen.

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Mozilla reagiert darauf mit der Rückkehr des früheren Proton-Themes, das künftig wieder optional zur Verfügung steht. Offen bleibt jedoch, ob sich die Rückkehr auf die farbliche Gestaltung beschränkt oder Mozilla auch andere mit Nova veränderte Elemente wiederherstellt. In der Add-ons-Verwaltung findet sich unter den Themes hierfür ein neuer Bereich für klassische Designs. Dieser beherbergt neben Proton auch ein neues OLED-Theme sowie mehrere einfarbige Erscheinungsbilder.

Über das Anwendungsmenü bietet Firefox fortan einen weiteren Zugang zu Tab-Gruppen, die sich auf diesem Weg einfacher wiederfinden und öffnen lassen. Eine neue Tastenkombination ermöglicht zudem das direkte Kopieren der URL des aktiven Tabs in die Zwischenablage. Auf eine standardmäßige Belegung verzichtet Mozilla jedoch, diese ist individuell in den Einstellungen vorzunehmen. Unter macOS räumt Firefox darüber hinaus den über die Systemeinstellungen festgelegten Tastenkombinationen für Menüeinträge des Browsers Vorrang gegenüber den internen Belegungen ein.

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Wer seinen Browser-Verlauf aus Google Chrome importiert, übernimmt künftig auch Informationen darüber, wie oft einzelne Seiten aufgerufen wurden. Firefox gewichtet häufig besuchte Websites damit bei der Auswahl von Vorschlägen und Verknüpfungen in der Adressleiste entsprechend höher. Zu den behobenen Fehlern gehört unter anderem ein Problem unter Windows, bei dem die Taskleiste nach dem Wechsel zwischen Anwendungen auch über dem im Vollbildmodus dargestellten Browser sichtbar blieb.

Unter macOS ab Version 26 konnte wiederum das Aufrufen der Spotlight-Suche bei einer großen Zahl von Lesezeichen dazu führen, dass Firefox nicht mehr reagierte. Der Vergangenheit gehört auch ein mit Firefox 158 aufgetretenes Problem an, das bei WebRTC-Videoanrufen über einige Dienste zu H.264-Videostreams mit niedriger Auflösung führte. Weitere Fehlerbehebungen widmen sich der Wiederherstellung von Sitzungen mit nicht mehr vorhandenen Tab-Gruppen und der Eingabe von Schriftzeichen etwa der japanischen oder koreanischen Sprache in Canva Docs.

Dass Mozilla bei der Suche nach Schwachstellen in Firefox zunehmend auf die Unterstützung künstlicher Intelligenz zurückgreift, spiegelt sich in der anhaltend hohen Zahl beseitigter Sicherheitslücken in den jüngsten Versionen wider. Bei Firefox 161 sind es insgesamt 110 Schwachstellen, von denen Mozilla 59 ein hohes, 30 ein mittleres und 21 ein niedriges Gefährdungspotenzial bescheinigt. Als kritisch eingestufte Schwachstellen finden sich in den Mit 48 Fällen stellen Use-after-free-Schwachstellen erneut die größte Gruppe dar, gefolgt von 17 Fehlern bei der Überprüfung von Randbedingungen.

Bei insgesamt 20 Sicherheitslücken besteht die Möglichkeit, aus der Sandbox auszubrechen und sich auf verschiedenen Wegen Zugang zu sensiblen Daten oder gar die Kontrolle über das System zu verschaffen. Besonders betroffen sind dabei das Grafiksystem, das Document Object Model und das Netzwerk-Subsystem. Parallel zur regulären Ausgabe des Browsers aktualisiert Mozilla auch die beiden mit Langzeitunterstützung versehenen ESR-Varianten. Der Umfang der Updates beschränkt sich auf die Beseitigung von Fehlern und Sicherheitslücken, funktionale Erweiterungen sind für diese Entwicklungszweige nicht mehr vorgesehen.

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Beibeziffert Mozilla die Zahl der beseitigten Schwachstellen auf 85, darunter 54 mit hohem Gefährdungspotenzial. Mit 44 geschlossenen Sicherheitslücken fällt die Zahl beiabermals deutlich niedriger aus, allerdings gehen auch dieses Mal von 43 und damit nahezu allen Schwachstellen hohe Risiken aus. Analog zu Firefox 161 dominieren auch bei den beiden ESR-Ausgaben Use-after-free-Fehler.anstoßen; die meisten Anwender dürften inzwischen ebenfalls einen Hinweis auf die neue Version erhalten haben.

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