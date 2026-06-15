Firefox VPN: Unbegrenztes Datenvolumen und neue Länder bis 2026

Mozilla bietet bis zum 30. August 2026 unbegrenztes Datenvolumen für das Firefox-VPN und weitet den Dienst auf über 20 Länder aus. Erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten und Einschränkungen.

Mozilla hat eine bedeutende Ankündigung für alle Nutzer des Firefox-Browsers gemacht: Das integrierte VPN-Tool bietet bis zum 30. August 2026 unbegrenztes Datenvolumen. Dies bedeutet, dass Firefox-Nutzer in den teilnehmenden Ländern anonym und ohne Einschränkungen surfen können, ohne sich Gedanken über Datenlimits machen zu müssen.

Die Aktion ist Teil einer Initiative von Mozilla, um mehr Menschen für den Schutz ihrer Privatsphäre im Internet zu sensibilisieren. Das VPN, das normalerweise eine monatliche Gebühr kostet, wird während dieser Zeit kostenlos mit unbegrenztem Traffic angeboten. Dies ist ein bemerkenswerter Schritt, da viele VPN-Dienste entweder begrenzte Datenmengen oder teure Abonnements anbieten. Firefox-Nutzer sollten jedoch beachten, dass dieses Angebot nur für den Browser-Traffic gilt und nicht den gesamten Datenverkehr des Geräts verschlüsselt.

Für umfassenden Schutz müsste ein separates VPN auf Systemebene installiert werden. Zudem warnt Mozilla davor, dass einige Webseiten bei aktiviertem VPN nicht erreichbar sind, was zu Frustration führen kann. In solchen Fällen muss die Funktion deaktiviert werden, was jedoch Risiken birgt, insbesondere bei sensiblen Aktivitäten wie Online-Banking oder der Nutzung öffentlicher WLAN-Netze. Mozilla empfiehlt daher, für kritische Anwendungen auf etablierte und umfassende VPN-Dienste zurückzugreifen, die den gesamten Datenverkehr schützen.

Das Angebot ist auf mehrere Länder ausgeweitet worden. Während das Firefox-VPN zuvor nur in den USA, Frankreich, Großbritannien und Deutschland verfügbar war, können nun auch Nutzer in Australien, Belgien, Bulgarien, Chile, Dänemark, Finnland, Irland, Italien, Kanada, Kolumbien, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Singapur, Spanien, Südafrika und Thailand darauf zugreifen. Diese Erweiterung macht das VPN für eine breite internationale Nutzerschaft attraktiv.

Dennoch sollten Interessierte sich bewusst sein, dass das VPN nur den Browserverkehr schützt und nicht vor Tracking durch Drittanbieter oder Malware schützt. Es ist vielmehr ein Werkzeug, um die IP-Adresse zu verbergen und die Verbindung zu verschlüsseln. Für zusätzliche Sicherheit empfehlen Experten die Kombination mit einem zuverlässigen Antivirenprogramm und einer Firewall. Insgesamt bietet das Firefox-VPN einen guten Einstieg in die Welt der virtuellen privaten Netzwerke, insbesondere für Nutzer, die ihre Privatsphäre beim Surfen verbessern möchten.

Die unbegrenzte Datenmenge bis 2026 ist ein verlockendes Angebot, aber es ist wichtig, die Einschränkungen zu verstehen. Wer jedoch einen umfassenden Schutz für alle Geräte und Anwendungen sucht, sollte einen spezialisierten VPN-Dienst in Betracht ziehen. Mozilla selbst gibt zu, dass das Firefox-VPN nicht alle Sicherheitsbedürfnisse abdeckt, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung für mehr Datenschutz im Internet. Die Aktion läuft bis zum 30.

August 2026, und interessierte Nutzer können das VPN direkt in den Firefox-Einstellungen aktivieren. Es ist eine hervorragende Gelegenheit, die Vorteile eines VPNs kennenzulernen, ohne finanzielle Verpflichtungen eingehen zu müssen. Denken Sie daran, dass das VPN nur im Firefox-Browser funktioniert und nicht auf andere Browser oder Anwendungen ausgeweitet werden kann. Für eine vollständige Absicherung sollten Sie separate Maßnahmen ergreifen.

Mozilla plant, das Angebot möglicherweise zu verlängern, aber bisher gibt es keine offiziellen Ankündigungen. Nutzen Sie also die Chance, solange sie verfügbar ist





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