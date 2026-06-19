Analoge hat das Firmware-Update 2.6.0 für den FPGA-Handheld Pocket veröffentlicht. Die neue Version bringt unter anderem erstmals Energiesparfunktionen auf die Retro-Konsole, verbessert die Bedienung, beschleunigt openFPGA und erweitert die Unterstützung des Docks um zusätzliche Controller von 8BitDo.

Analoge hat das Firmware-Update 2.6.0 für den FPGA-Handheld Pocket veröffentlicht. Die neue Version bringt unter anderem erstmals Energiesparfunktionen auf die Retro-Konsole , verbessert die Bedienung, beschleunigt openFPGA und erweitert die Unterstützung des Docks um zusätzliche Controller von 8BitDo.

Die Inkompatibilität zwischen dem neuen Pocket und 3. Party Flashcarts wurde behoben, was vor allem für die Everdrives von Krikzz relevant ist. Das Update behebt jedoch nicht alle Probleme mit 3. Party Flashcarts, insbesondere nicht bei der Verwendung von GBA Flashcards.

Die GBA Mini soll jedoch wieder ordnungsgemäß funktionieren. Zudem wurde die Bedienung verbessert und es ist nun möglich, das Update für Pocket-Handhelds zu installieren, die vor einigen Wochen hergestellt wurden





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