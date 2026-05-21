First Diamond Drill Program Targets Alotta Project in Yukon

Forge Resources Corp. announces the first targets and objectives for its planned 5,000-meter-long diamond drill program in 2026 on the Alotta project in the Dawson Range Gold Belt, Yukon. The first drill round will cover approximately 2,500 meters in eight holes and aim to test at least four targets, with drilling set to begin on May 25, 2026. The targets include recently identified geophysical targets believed to have strong gold-copper-porphyrin potential.

Vancouver, British Columbia - 21. Mai 2026 / IRW-Press / Forge Resources Corp. (CSE: FRG) (OTCQB: FRGGF) (FWB: 5YZ) ("FRG" oder das "Unternehmen") freut sich, die ersten Ziele und Zielsetzungen für sein geplantes, 5.000 m umfassendes Diamantbohrprogramm 2026 auf dem Projekt Alotta bekannt zu geben, das sich im Dawson Range Gold Belt im Yukon befindet.

Die erste Bohrrunde wird etwa 2.500 m in acht Bohrlöchern umfassen und mindestens vier Ziele erproben, wobei der Beginn der Arbeiten für den 25. Mai 2026 geplant ist. Dabei werden kürzlich identifizierte geophysikalische Ziele erprobt, die Interpretationen zufolge ein starkes Gold-Kupfer-Porphyr-Potenzial aufweisen. Höhepunkte: - Im Rahmen der Diamantbohrungen werden mehrere kürzlich identifizierte geophysikalische Ziele hinsichtlich ihres Gold-Kupfer-Porphyr-Potenzials in den Zonen Payoff, Severance und Commission erprobt.

- In der Zone Payoff sind Step-out-Bohrungen geplant, um die bedeutsamen Bohrabschnitte der Goldmineralisierung zu erweitern. - In der Zone Alimony sind Step-out-Bohrungen geplant, um die Ergebnisse von Entdeckungsbohrloch ALT-25-013 weiter zu verfolgen. PJ Murphy, CEO von Forge Resources, sagte:"Die Integration neuer geophysikalischer und geochemischer Daten in unsere geologische Interpretationen hat es uns ermöglicht, einige äußerst vielversprechende Ziele auf dem Projekt Alotta zu identifizieren.

Da die Mobilisierung unmittelbar bevorsteht, freuen wir uns, einen Bohrplan bekannt zu geben, der darauf ausgerichtet ist, die Ursachen für die umfangreiche Mineralisierung zu entdecken, die wir bis dato im Konzessionsgebiet vorgefunden haben. Unser Team ist davon überzeugt, dass das Projekt Alotta das Potenzial aufweist, die nächste Kupfer-Porphyr-Lagerstätte im Dawson Range Gold Belt im Yukon zu beherbergen, und wir befinden uns in einer günstigen Position, um dieses Potenzial im Jahr 2026 zu erschließen.

" Abbildung 1: Der Dawson Range Gold Belt ist ein äußerst vielversprechender metallogener Gürtel, der das Konzessionsgebiet Alotta beinhaltet. Abbildung 2: Gesamte Magnetfeldintensität - vertikales integrales analytisches Signal. Gestrichelte Linien zeigen die Standorte von scheinbaren kreisförmigen magnetischen Hochs, die von Tiefs umgeben sind, wobei rote gestrichelte Linien den Standorten von 3D-Magnetikanomalien entsprechen.

Zone Payoff: Die Zone Payoff ist ein Gebiet mit stark anomalen Gesteins- und Bodenproben, das Teil einer 4,5 mal 1,7 km großen Gold-Kupfer-Molybdän-±-Arsen-Anomalie ist, die in Gesteinsproben bis zu 8,73 g/t Gold und in Bodenproben 1.965 ppb Gold ergab. Das Gebiet stimmt mit einer in Ost-West-Richtung verlaufenden, 1,5 km langen Aufladbarkeits- und Resistivitätsanomalie sowie mit einer Anhäufung von magnetischen Hochs überein, die von magnetischen Tiefs umgeben sind - Merkmale, die oftmals in Porphyrsystemen zu beobachten sind.

Aktuelle Re-Os-Datierungen (siehe Pressemitteilung vom 5. Mai 2026). Zone Alimony: Die Zone Alimony ist ein Gebiet mit geochemischen Gold- und Multi-Element-Anomalien im Boden östlich und nördlich von Bohrloch ALT-23-001, das 211 m mit einem Gehalt von 0,47 g/t Gold ergab, einschließlich 22,45 m mit einem Gehalt von 1,09 g/t Gold. 3D-Magnetikinversionsdaten vom Konzessionsgebiet Alotta (siehe Pressemitteilung vom 13. Mai 2026) haben einen vielversprechenden magnetischen Körper westlich der bisherigen Bohrungen in der Zone Payoff abgegrenzt.

Diese Anomalie befindet sich entlang der Flanken einer weitverbreiteten Goldmineralisierung und könnte eine magmatische Quelle darstellen, die für die weitverbreitete Mineralisierung in der Zone Payoff verantwortlich ist. Step-out-Bohrungen zur Erweiterung der mineralisierten Ausdehnung der Zone Payoff südlich und nördlich der bestehenden Bohrungen. Bis dato haben Bohrungen eine weitverbreitete Goldmineralisierung in einem Gebiet von etwa 500 mal 150 m identifiziert, die nach wie vor in alle Richtungen offen ist. Tabelle 1: Bohrungen und Ergebnisse in der Zone Payof





FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Diamond Drill Program Alotta Project Dawson Range Gold Belt Yukon Geophysical Targets Gold-Copper-Porphyrin Potential

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Magenta TV und Ströer wiederholen den Toralarm zur WM 2026Es war zu erwarten und nun ist es offiziell: Die Deutsche Telekom und Ströer wiederholen ihre Erfolgskampagne “Toralarm” aus dem Jahr 2024 auch für die WM in Übersee. Über Details halten sich die Partner noch bedeckt, klar aber ist, dass sich die Mechanik ändern muss, weil viele Tore nachts fallen. Der Name “Toralarm” wird voraussichtlich bleiben.

Read more »

Darum muss Rapper und DSDS-Juror Bushido die erste für Juli 2026 geplante Tumor-OP verschiebenBei Rapper Bushido ist ein gutartiger Tumor entdeckt worden, der entfernt werden muss. Der Eingriff war für Juli geplant, findet nun aber später statt.

Read more »

WM 2026 Spielorte und Stadien: NRG Stadium in HoustonIm NRG Stadium in Houston finden sieben Spiele der WM 2026 statt - darunter auch das Vorrundenspiel Deutschland - Curaçao. Alle Fakten, Infos und der WM-Spielplan zum Stadion in Houston.

Read more »

Urlaub in Spanien: Diese unterschätzte Region hat die besten SträndeNicht Mallorca, nicht Ibiza: Eine andere Region in Spanien hat 2026 offiziell mehr Traumstrände.

Read more »