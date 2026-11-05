First Majestic Silver Corp quartalsübergreifender Gewinnanstieg

First Majestic Silver Corp meldet für Q3 2026 einen Umsatzanstieg von 38% auf 394,1 Millionen US-Dollar. Der operative Cashflow steigt deutlich an.

First Majestic Silver Corp hat am 5. November 2026 in Vancouver, Kanada, die unauditierten vorläufigen Konsolidierungsergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht. Das börsennotierte Bergbauunternehmen mit den Tickersymbolen NYSE: AG, TSX: AG und FWB: FMV verzeichnete einen deutlichen Anstieg seiner finanziellen Kennzahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Diese Entwicklung wird primär auf gestiegene Marktpreise für Silber und Gold sowie auf verbesserte operative Effizienz zurückgeführt.

Umsatz und Betriebsergebnis im dritten Quartal 2026

Der Gesamtumsatz von First Majestic Silver Corp stieg im dritten Quartal 2026 signifikant um 38 Prozent im Jahresvergleich. Das Unternehmen erwirtschaftete einen Quartalsumsatz von 394,1 Millionen US-Dollar, im Vergleich zu 285,1 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2025. Diese Steigerung resultiert aus einer höheren Menge an abgesetzten Edelmetallen und insbesondere aus den höheren realisierten Verkaufspreisen für Silber und Gold. Der Fokus lag dabei auf der Verwertung der eigenen Produktionskapazitäten, wobei die Margen durch operative Optimierungen deutlich verbessert wurden.

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Das Betriebsergebnis aus den Minenstandorten belief sich auf 170,1 Millionen US-Dollar. Dies stellt eine Verbesserung von 71,0 Millionen US-Dollar gegenüber den 99,1 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2025 dar. Die Performance-Steigerung ist an allen aktiven Bergbaustandorten des Unternehmens zu verzeichnen, was auf eine effizientere Förderung und niedrigere Kosten pro Unze hindeutet. Die Verbesserung des Betriebsergebnisses unterstreicht die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells in einem volatilen Rohstoffmarkt.

Das bereinigte EBITDA, also das Ergebnis vor Einkommensteuern, Abschreibungen und Amortisation, stieg auf 228,8 Millionen US-Dollar an. Dies entspricht einer Zunahme von 78 Prozent bzw. 100,1 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahresquartal mit 128,6 Millionen US-Dollar. Die starke EBITDA-Performance spiegelt die gesteigerte Rentabilität der Kerngeschäftsaktivitäten wider, bevor Berücksichtigung von nicht-barren Kapitalaufwendungen und Steuerlasten, die die Cashflow-Generierung positiv beeinflussen.

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Finanzielle Ergebnisse, Cashflow und Margen

Das Nettoergebnis für das dritte Quartal 2026 belief sich auf 74,5 Millionen US-Dollar. Im Vorjahr lag dieses Ergebnis bei 27,0 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 47,5 Millionen US-Dollar entspricht. Das Ergebnis pro Aktie (EPS) betrug 0,15 US-Dollar, während das bereinigte EPS bei 0,19 US-Dollar lag. Im dritten Quartal 2025 waren noch 0,06 US-Dollar pro Aktie bzw. 0,07 US-Dollar bereinigt ausgewiesen worden. Diese Zahlen demonstrieren die wachsende Profitabilität des Unternehmens pro Anteile.

Der operative Cashflow vor Änderungen des Working Capitals und Steuern stieg auf 214,3 Millionen US-Dollar an, was 0,43 US-Dollar pro Aktie entspricht. Dies ist ein Anstieg von 52 Prozent gegenüber den 141,3 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2025. Nach Abzug der nachhaltigen Investitionsausgaben und der bar geleisteten Einkommensteuern in Höhe von 73,7 Millionen US-Dollar, darunter 36,8 Millionen US-Dollar für die Beilegung von zwei Steuernachveranlagungen, errechnete sich ein freier Cashflow von 85,5 Millionen US-Dollar. Diese Mittel flossen in die Stärkung der Bilanzposition.

Die Kostenstruktur zeigte sich ebenfalls optimiert. Die Cash-Kosten pro zurechenbarer, zahlbarer Silberäquivalent-Unze (AgÄq) betrugen 21,75 US-Dollar, während die All-In Sustaining Costs (AISC) bei 30,45 US-Dollar pro Unze AgÄq lagen. Die AISC-Marge verbesserte sich um 13,82 US-Dollar auf 31,95 US-Dollar pro Unze AgÄq im Vergleich zur Marge von 18,14 US-Dollar im Vorquartal. Diese erhebliche Margin-Verbesserung war vor allem auf die höheren realisierten Silber- und Goldpreise zurückzuführen, die die Rentabilität pro gefördeter Unze steigerten.

Lagerbestände und finanzielle Position zum Quartalsende

First Majestic Silver Corp verfügte zum 30. September 2026 über Bestände an Fertigprodukten in Form von Silber- und Goldbarren sowie Münzen. Die Lagerbestände beliefen sich auf 760.832 Unzen Silber und 1.960 Unzen Gold. Im Vergleich zum 30. Juni 2026 waren die Silberbestände von 1.007.450 Unzen auf 760.832 Unzen gesunken, während die Goldbestände von 4.730 Unzen auf 1.960 Unzen zurückgingen. Der marktgerechte Wert dieser Bestände betrug zum Quartalsende 46,0 Millionen US-Dollar für Silber und 8,1 Millionen US-Dollar für Gold.

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Der Gesamtbestand an Silber- und Goldbarren im Unternehmen belief sich auf insgesamt 54,1 Millionen US-Dollar. Dieser Wert ist Teil der Gesamtaktiva, wurde aber in diesem Quartal nicht als Umsatz verbucht, da die Produkte noch nicht verkauft wurden. Die Reduktion der physischen Bestände deutet auf einen starken Absatz in den Monaten vor Quartalsende hin. Die finanzielle Stärke des Unternehmens spiegelt sich zudem in der Bilanz wider, die einen hohen Kassenbestand ausweist.

Zum Ende des dritten Quartals 2026 hielt First Majestic Silver Corp einen Kassenbestand von 1,23 Milliarden US-Dollar. Diese massive Liquiditätsposition wurde durch den starken operativen Cashflow und die hohe Rentabilität erzielt. Die Zahlung von 73,7 Millionen US-Dollar an Steuern und die Abwicklung von Steuerstreitigkeiten belasteten die Liquidität kaum. Die Finanzierungsstruktur bleibt robust, was dem Unternehmen Spielraum für zukünftige Investitionen oder die Ausschüttung von Dividenden bietet.

Offenlegungen und Verfügbarkeit der Finanzberichte

Die vollständige Fassung des vierteljährlichen Geschäftsberichts sowie der dazugehörige Lagebericht können auf der offiziellen Website des Unternehmens unter www.firstmajestic.com eingesehen werden. Darüber hinaus sind die Dokumente im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar verfügbar. Alle Beträge in dieser Pressemitteilung sind in US-Dollar ausgewiesen, sofern nicht anders angegeben. Das Management wird die Ergebnisse im Rahmen der nächsten Investor-Talks detailliert erläutern.