First Mining Gold erreicht wichtige Genehmigungsschritte für Springpole-Goldprojekt

First Mining Gold hat die bedingte Zustimmung zweier First Nations für sein Springpole-Goldprojekt in Ontario erhalten. Gleichzeitig wird der Bau einer neuen Ganzjahresstraße vorangetrieben. Diese Fortschritte reduzieren das Projektrisiko erheblich und könnten den Weg für die finale Genehmigung ebnen.

Der kanadische Goldprojekt entwickler First Mining Gold hat auf dem Weg zur Genehmigung seines Springpole - Goldprojekt s im Nordwesten Ontario s einen bedeutenden Meilenstein erreicht. Das Unternehmen konnte die bedingte Zustimmung der Cat Lake und Lac Seul First Nations sichern.

Diese Entscheidung folgte auf einen selbst von den indigenen Gemeinschaften geleiteten Folgenabschätzungsprozess (ALIA). Die projektbezogene Freigabe ist an ein Eckpunkteabkommen mit 35 konkreten Bedingungen geknüpft, das anschließend in einen rechtlich bindenden Vertrag überführt werden muss. Im Zentrum der Vereinbarung steht ein deutlich verschärfter Schutz der regionalen Gewässer, insbesondere des Springpole und Birch Lake. Dies wird durch strengere Auflagen beim Umgang mit Tailings und der Einleitung von behandeltem Betriebswasser erreicht.

Zudem sichern sich die First Nations umfassende wirtschaftliche und soziale Partizipationsrechte. Dazu gehören Umsatzbeteiligungen, garantierte Beschaffungsaufträge, Meilensteinzahlungen sowie jährliche Finanzierungen für die aktive Mitwirkung der Gemeinschaften.

First Mining und staatliche Stellen werden zudem gemeinsame Programme für kulturelle und gesundheitliche Belange finanzieren, darunter Projekte zur Suchtbehandlung auf traditionellem Land. Parallel zur projektbezogenen Zustimmung treiben First Mining und die Cat Lake First Nation ein entscheidendes Infrastrukturprojekt voran: den Bau einer neuen Ganzjahresstraße. Diese soll bestehende Forstwege mit neuen Trassen kombinieren und die Gemeinde über die Vermilion River Road an Sioux Lookout anbinden.

First Mining finanziert die ab Sommer 2026 beginnenden Vorarbeiten wie Trassenräumung und detaillierte technische Planung mit bis zu vier Millionen kanadischen Dollar. Die Straßenverbindung ist von strategischer Bedeutung, da sie nicht nur die jahrzehntelange Isolation der lokalen Gemeinschaft beendet und deren Lebenshaltungskosten senkt, sondern auch eine unverzichtbare logistische Grundlage für den späteren Betrieb der geplanten Mine schafft. Alle Arbeiten am Straßenkorridor müssen die ökologischen und kulturellen Vorgaben des ALIA-Prozesses strikt einhalten.

Während die kanadische Bundesbehörde das Straßenbauprojekt bereits unterstützt, muss die genaue Rolle der Provinz Ontario als letzter Schlüsselpartner noch final geklärt werden. Für First Mining markieren die aktuellen Abkommen dennoch einen massiven Fortschritt bei der Risikominimierung des Vorhabens. Sie ebnen den Weg für die Einreichung der abschließenden Umweltverträglichkeitserklärung, deren Basisdokumente bereits im November 2024 eingereicht wurden. Dieser nächste Schritt wird als potenzieller Katalysator für den Aktienkurs gesehen, der unmittelbar nach Bekanntwerden der First-Nations-Zustimmung um rund 27 Prozent gesprungen war.

Die Aktie des Unternehmens (TSX: FF; Frankfurt: FMG) profitierte damit deutlich von den positiven Nachrichten





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