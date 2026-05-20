First Opinions on the New Masters of the Universe Film

A collection of reviews and opinions on the upcoming film, including its campy humor, entertaining cast, and potential as a surprise hit.

Der Deutschlandstart vom neuen Masters of the Universe- Film lässt noch zwei Wochen auf sich warten. Ein paar Meinungen zur Neuauflage des Fantasy -Kults erreichen uns schon von der Weltpremiere.

Was erste Stimmen zur Realfilmrückkehr von He-Man sagen, verraten wir euch hier. auf der Erde, wo der muskulöse Held seine Identität als Prinz von Eternia erst wiederentdecken muss. Nach 15 Jahren auf unserer Welt leitet das mächtige Zauberschwert ihn zurück in seine Heimat, wo er gegen den Knochenschurken Skeletor. Masters of the Universe ist alles, was dieses Kind der 80er wollte und noch mehr. Es ist herrlich campy, unglaublich unterhaltsam und nonstop Spaß von Anfang bis Ende.

Travis Knight hat die Aufgabe vollkommen verstanden und genau das geliefert, worauf Fans dieses Franchise gewartet haben. Nicholas Galitzine ist perfekt als He-Man besetzt und das gesamte Ensemble nimmt den Kitsch voll an und hat dabei einen absoluten Spaß. Masters of the Universe könnte sich am Ende als die größte Überraschung des Sommers herausstellen. Für einen Film über das Bedürfnis, aufzuhören, ein Try-Hard zu sein, wünschte ich, er würde nicht so sehr versuchen, mich zu überzeugen.

Besonders die Humorversuche (und es gibt viele) sind schmerzhaft abgedroschen und unlustig. Es gibt einen unbeholfenen Rhythmus und ein Gefühl der Unsicherheit, das einen großen Teil der ersten beiden Akte durchdringt, was es mir schwer macht, mich vollständig zu verlieben. Jared Letos Skeletor allerdings ist wirklich ausgezeichnet. Eine urkomisch erbärmliche Diva, die eine Szene spielt wie Man Ray trifft Dr. Evil.

Der unbestrittene MVP. Masters of the Universe ist wie ein Schwesterfilm zu dem ersten Thor. Kämpft in der ersten Hälfte darum, seinen Standpunkt zu finden, aber sobald es sich auf seine Themen zerbrechlicher Männlichkeit und Ego konzentriert, ebnet es den Weg für eine unglaublich unterhaltsame Zeit, die auch visuell ansprechend ist. Nicholas Galitzine ist großartig.

Der trashige Charm von Masters of the Universe hat bei mir gewirkt. Eine kolossal epische Zeit. Hat einen GotG-Stil, selbstbewussten Ton und eine radikale Botschaft im Kern. Nicholas Galitzine & Camila Mendes haben es perfekt getroffen.

Rock-Score (mit Unterstützung von Brian May) haut gut rein. Bleibt bis zum Abspann. Masters of the Universe hat 20 letzte Minuten, die sehr unterhaltsam, seltsam, aber dennoch genießbar sind. Was den Rest des Films betrifft?

Es ist ein Chaos. Ernsthaftigkeit wird zum Lachen gespielt, Lachen wird für Emotionen gespielt, es funktioniert, es funktioniert nicht, es versucht es wirklich, endet aber zu unbeholfen. Tolle Szenen in den Abspannsequenzen jedoch. Kann man sich auch in deutschen Kinos einen Eindruck vom neuen He-Man-Film verschaffen – also Donnerstag in zwei Wochen. Dann hört man auch hier wieder





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