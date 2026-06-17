First Phosphate Corp. formiert internationale Investitions- und Abnahmevereinbarungen im Rahmen der Critical Minerals Resilience and Production Alliance

First Phosphate Corp. hat auf dem 52. G7-Gipfel in Évian internationale Investitions- und Abnahmevereinbarungen im Rahmen der Critical Minerals Resilience and Production Alliance formalisiert.

First Phosphate Corp. freut sich bekannt zu geben, dass es auf dem 52. G7-Gipfel in Évian internationale Investitions- und Abnahmevereinbarungen im Rahmen der Critical Minerals Resilience and Production Alliance formalisiert hat.

Im Rahmen der Allianz freut sich First Phosphate bekannt geben zu können, dass es von Exportkreditagenturen, Finanzinstituten und Industriepartnern Interessenbekundungen (Letter of Interest, LOI) erhalten hat. Abnahmevereinbarungen: Kanada hat, was die Welt will, und wir liefern. Durch die Zusammenarbeit mit vertrauenswürdigen Verbündeten im Rahmen der Critical Minerals Resilience and Production Alliance werden Investitionen getätigt, gehen Projekte schneller in Betrieb und stärken wir die Lieferketten in Kanada und darüber hinaus.

Durch die Förderung von Projekten wie der Mine Bégin-Lamarche sichern wir die Materialien, die für die Umstellung auf saubere Energie unerlässlich sind, schaffen wertvolle kanadische Arbeitsplätze und positionieren Kanada als führende Kraft in einer zunehmend wettbewerbsorientierten Weltwirtschaft. Diese im Rahmen der Critical Minerals Resilience and Production Alliance auf dem G7-Gipfel 2026 angekündigten Abnahme- und Investitionsvereinbarungen zeigen, wie wichtig die Schaffung einer sicheren, rückverfolgbaren und robusten internationalen Lieferkette für kritisches Phosphatmaterial in Batteriequalität aus strategischer Sicht ist.

Wir sind stolz darauf, innerhalb der G7 eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung dieses sauberen, seltenen magmatischen Phosphatmaterials aus Saguenay-Lac-St-Jean in Quebec zu übernehmen und es in eine nachgelagerte Lieferkette für Lithium-Eisenphosphat- (LFP-) Batterien für die G7-Allianz zu integrieren. Qualifizierter Sachverständiger Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen über First Phosphate wurden von Steeve Lavoie, P.Geo. , geprüft und genehmigt.

Herr Lavoie ist Chefgeologe von First Phosphate und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure of Mineral Projects (NI 43-101). Über First Phosphate Corp. First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX ADR: FPHOY) (FWB: KD0) ist ein Mineralexplorations-, Entwicklungs- und Cleantech-Unternehmen, das sich dem Aufbau und der Rückverlagerung einer vertikal integrierten Lieferkette für die Produktion von LFP-Batterien für Nordamerika widmet, die alle Bereiche von Mine-to-Market umfasst.

Zu den Zielmärkten zählen Energiespeicher, Datenzentren, Robotik, Mobilität sowie nationale Sicherheit. Das Vorzeigeprojekt von First Phosphate, das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-Saint-Jean in Québec (Kanada), bietet eine seltene magmatische Phosphatlagerstätte in Nordamerika, die hochreines Phosphat liefert, das sich durch einen sehr geringen Gehalt an Verunreinigungen auszeichnet. Über die Critical Minerals Resilience and Production Alliance Die Critical Minerals Resilience and Production Alliance wurde von Premierminister Carney im Juni 2025 auf dem 51.

Gipfeltreffen der G7-Staats- und Regierungschefs in Kananaskis (Alberta) ins Leben gerufen. Sie bringt vertrauenswürdige Länder zusammen, um die Versorgung mit kritischen Mineralen zu diversifizieren, eine verantwortungsvolle Erschließung zu unterstützen und die Marktkonzentration zu verringern. Die Allianz unterstützt kritische Mineralprojekte dabei, schneller von der Planung zur Produktion zu gelangen, indem sie Regierungen, Investoren und Unternehmen miteinander vernetzt, Finanzierungen freisetzt, Investitionen sichert und Abnahmevereinbarungen mit langfristigen Käufern unterstützt.

Dadurch werden Risiken verringert, sodass Bergbau- und Aufbereitungsprojekte umgesetzt werden und eine sichere, zuverlässige Lieferkette aufgebaut wird können. Über den Export and Investment Fund of Denmark (EIFO) EIFO ist die vom dänischen Staat gestützte dänische Exportkreditagentur, und als solche kann die EIFO-Garantie als mit AAA bewertet angesehen werden. Die Garantie kann einer oder mehreren finanzierenden Banken ausgestellt werden, wobei davon auszugehen ist, dass die Beteiligung von EIFO anteilig und gleichrangig mit anderen vorrangigen Kreditgebern erfolgt.

EIFO war bereits an der Finanzierung zahlreicher Transaktionen und Projekte auf der ganzen Welt beteiligt und verfügt über umfangreiche Erfahrungen auf dem Gebiet der Export- und Projektfinanzierung. Über die italienische Exportkreditagentur (SACE) SACE ist die italienische Exportkreditagentur, die sich vollständig im Besitz des Wirtschafts- und Finanzministeriums befinde





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