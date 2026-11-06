FIS beschneidet Skisprunganzüge: Maximal vier pro Saison erlaubt

Die FIS reguliert den Skisprunganzug streng. Ab der neuen Saison sind nur noch vier Anzüge pro Winter erlaubt, um Kosten zu senken und Fairness zu erhöhen.

Der Weltverband FIS hat im Hinblick auf die kommende Skisprung-Saison neue, drastische Regeln für die Wettbewerbskleidung eingeführt. Fortan ist es den Athleten untersagt, eine beliebige Anzahl von Anzügen zu nutzen. Stattdessen gilt ab sofort eine strikte Limitierung auf maximal vier Wettkampfanzüge pro Saison. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Chancengleichheit im Feld zu erhöhen und den ökologischen sowie ökonomischen footprint der Disziplin zu verringern.

Strikte Begrenzung der Materialnutzung

Die Einführung der Regel bedeutet ein fundamentales Ende der bisherigen Praxis, bei der Spitzenteams ihre Kleidung nahezu unbegrenzt austauschen konnten. In der Vergangenheit nahmen insbesondere die führenden Nationen diese Lücke im Regelwerk massiv in Anspruch. Slowenien, Norwegen, Österreich und Deutschland gehörten zu den Nutznießern dieses Systems. Für sie stellte es einen erheblichen Wettbewerbsvorteil dar, bei Großereignissen wie der Vierschanzentournee oder der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft mit völlig neuen, noch steifen Anzügen an den Start zu gehen.

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Bislang war es möglich, pro Saison eine zweistellige Anzahl an Anzügen zu verbrauchen. Dieser Verbrauch war keine Seltenheit. Die Top-Teams wechselten die Kleidung oft vor jedem wichtigen Sprung. Ein Anzug verliert jedoch im Laufe der Zeit an Steifigkeit. Diese Steifigkeit ist in der Luft ein entscheidender Faktor für die Flugweite. Wer einen neuen Anzug trägt, besitzt also einen klaren Vorteil gegenüber Konkurrenten mit abgenutzter Kleidung.

Kostenersparnis und Nachhaltigkeitsgewinn

Neben dem Fairness-Aspekt steht die finanzielle Entlastung der Verbände im Vordergrund. Jeder einzelne Wettkampfanzug kostet mehrere hundert Euro. Durch die Begrenzung auf vier Exemplare pro Athlet sinkt der Materialverschleiß drastisch. Die Nationen müssen nicht mehr für jede Competition separate, optimale Kleidungsstücke bereitstellen. Dies reduziert die logistischen und finanziellen Belastungen für die Nationalteams erheblich. Die FIS begründet den Eingriff explizit mit dem Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit im Sport.

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Die neuen Bestimmungen gelten auch für einzelne Weltcup-Stationen. Dort dürfen pro Wettkampfwochenende maximal zwei Anzüge verwendet werden. Ein weiterer zentraler Punkt ist die Verpflichtung, in der Qualifikation und im eigentlichen Wettkampf dasselbe Modell zu tragen. Dies verhindert, dass Springer nur für die Qualifikation optimale, steife Anzüge nutzen und im Finale auf abgenutzte Stücke zurückgreifen müssen. Die Struktur soll den Fokus wieder stärker auf die athletische Leistung als auf die Materiallogistik verlagern.

Reaktionen und Ausblick auf die neue Saison

Für die Material-Abteilungen der einzelnen Nationen bedeutet die Neuregelung einen deutlich weniger stressigen Winter. Balthasar Schneider, ein österreichischer Experte für das Material im Skisprung, bestätigte diese Entwicklung öffentlich. Er erklärte, dass die Atmosphäre im Technik-Team künftig ruhiger wird. Die ständige Notwendigkeit, Ersatzstücke zu entwickeln, zu testen und zu versenden, entfällt weitgehend. Dies erlaubt es den Technikern, sich stärker auf die Feinabstimmung der wenigen erlaubten Anzüge zu konzentrieren.

Die neue Skisprung-Saison beginnt am 20. November mit dem Auftakt im norwegischen Lillehammer. Der Kalender ist auch in der kommenden Wintersaison wieder gespickt mit sportlichen Highlights. Die Vierschanzentournee findet vom 28. Dezember bis zum 6. Januar statt. Die Nordische Ski-WM ist vom 22. Februar bis zum 7. März geplant. Die Athleten müssen sich ab nun auf ihre Technik konzentrieren, da der materielle Vorsprung durch neue Anzüge nicht mehr möglich ist. Die Ära der massiven Materialwechsel ist damit offiziell beendet.