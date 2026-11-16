FIS-Regeländerungen und DSV-Strategie: Deutsche Skispringerinnen starten in Saison 2023/24

Mit dem Weltcup in Lillehammer startet die Skisprung-Saison. Deutsche Athletinnen wie Juliane Seyfarth und Selina Freitag setzen auf Taktik und Gesundheit angesichts neuer FIS-Vorgaben.

Am Freitag beginnt die neue Skisprung-Saison im norwegischen Lillehammer, einem Ort von historischer Bedeutung für die deutschen Athletinnen. Juliane Seyfarth und Selina Freitag repräsentieren dabei eine Generation, die den Aufstieg des Frauen-Skispringens von Anfang an begleitet hat. Seyfarth, 36 Jahre alt aus Thüringen, erinnert sich an den ersten Weltcup am 3. Dezember 2011 in derselben Stadt. Der Startort ist somit programmatisch und symbolisch für die aktuelle Entwicklung im deutschen Team.

Historischer Kontext und Teamdynamik

Seyfarth war live dabei, als das Skispringen der Frauen olympische Disziplin wurde. Sie erlebte die Erweiterung auf die Großschanze und den Einzug der Skiflug-Wettbewerbe mit. Heute schaut sie auf alle vier Schanzen-Typen mit großer Vorfreude. Ihre Teamkollegin Selina Freitag betrachtet die aktuelle Vierschanzentournee als weiteren wichtigen Schritt zur erhöhten Anerkennung. Die beiden Athletinnen stehen für Kontinuität und Professionalität im deutschen Kader.

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Die Unterstützung durch den Deutschen Skiverband (DSV) hat in den letzten Monaten deutlich zugenommen. Seyfarth lobt die Maßnahmen des Verbandes explizit. Dieser Fortschritt ist auch nötig, da Selina Freitag vor knapp zwei Jahren über die ungleiche Prämienverteilung klagte. Damals erhielt sie als Siegertrophäe der Two Nights Tour nur Duschgel und Handtücher. Diese Kritik hat sich bezahlt gemacht, da der DSV nun aktiver die Ressourcen für die Frauen aufstockt.

Konkurrenz und gesundheitliche Herausforderungen

Die deutschen Springerinnen sehen sich einer harten internationalen Konkurrenz gegenüber. Mit Nika Prevc aus Slowenien und Nozomi Maruyama aus Japan existiert ein Duo, das als nahezu unschlagbar gilt. Zudem gilt die Chinesin Ping Zeng als Ausnahmeathletin, die durch ihre körperlichen Voraussetzungen punktet. Der deutsche Bundestrainer Heinz Kuttin beschreibt diese Kombination aus "klein und extrem leicht" als schwer zu besiegen.

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Dies wirft jedoch ernsthafte gesundheitliche Fragen auf. Kuttin betonte in der Medienrunde, dass das extrem niedrige Wettkampfgewicht nicht gesund sei. Er lehne es ab, das Thema zu verharmlosen, sehe aber auch, dass Athletinnen eigenverantwortlich entscheiden. Der Internationale Skiverband (FIS) hat die Problematik längst erkannt. Um dem Trend entgegenzuwirken, soll in den kommenden Jahren eine Regelanpassung des Body-Mass-Index an die Skilänge erfolgen.

Strategische Planung im DSV

Horst Hüttel, der Sportdirektor des DSV, sieht das Gewicht nur als einen von mehreren Bausteinen im Skispringen. Allerdings sei die Gesundheit der Athletinnen ein entscheidender Faktor. Der Winter 2023/24 hält einen Rekord an Wettkämpfen für die Frauen bereit. Daher liegt der Fokus der Sommervorbereitung stärker auf Kraft und Ausdauer als in den Vorjahren. Ziel ist es, bis zum Saisonende fit zu bleiben und Erschöpfungszuständen zuvorzukommen.

Selina Freitag erklärt, dass die Energiereserven jetzt wichtiger sind als je zuvor. Sie will nicht nach der Hälfte der Saison schon erschöpft sein. Trainer Heinz Kuttin bestätigt, dass die Krafteinheiten im Trainingsplan umgeplant werden mussten. Man könne die Extremsituation aus der Vergangenheit nicht mehr so einfach durch Einlagerungsphasen ausgleichen. Dies sei eine bisher nie dagewesene Herausforderung.

Erwartungen an die Vierschanzentournee

Selina Freitag hat bereits 19 Einzel-Podestplätze im Weltcup erreicht, ein Sieg in einem Einzelspringen fehlt ihr jedoch noch. Sie hofft auf den Durchbruch nach ganz oben. Der deutsche Bundestrainer vertritt die Meinung, dass die Chancen im deutschen Team am besten stehen. Man will bei der Premiere der Tournee unter großem Publikum beweisen, wie spektakulär die deutschen Springerinnen fliegen können.

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Die Ergebnisse der letzten Saison waren sowohl im Weltcup als auch bei den Olympischen Spielen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Es bestand daher der dringende Bedarf nach Veränderung. Mit der strafferen Trainingsplanung und der verbesserten Unterstützung durch den DSV wollen die Athletinnen nun zeigen, dass sie konkurrenzfähig für die Weltspitze sind. Die Vierschanzentournee bietet dazu die ideale Bühne.