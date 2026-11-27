Im Dezember 2026 dürfen die Fische ihren inneren Kritiker leiser stellen. Das Monatshoroskop gibt Anregungen für mehr Selbstvertrauen und Entschlossenheit.

KI-generierte Illustration: ChatGPT/Viola Dengler Wer ständig über die eigenen Entscheidungen grübelt, kommt irgendwann nicht mehr voran. Für die Fische steht der Dezember 2026 deshalb im Zeichen des Handelns und eines neuen Vertrauens in die eigenen Fähigkeiten.

Ungebremst: Zu verbissen, zu lau, zu hart? Ständige Manöverkritik kann alles blockieren. Besonders, wenn Sie selbst Ihr größter Kritiker und nie mit sich zufrieden sind. Anstatt Nabelschau zu halten, handeln Sie doch einfach mal so, wie Sie es ohne all die Bedenken tun würden.

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Lösen Sie die Handbremse und geben Sie Gas. Sie sind reif dafür. Die Fische gehören zu den Wasserzeichen und werden in der modernen Astrologie vom Neptun, traditionell vom Jupiter regiert. Einfühlungsvermögen, Fantasie und Intuition sind ihre besonderen Stärken.