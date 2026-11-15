Fischer findet riesigen Bernstein in der Ostsee vor Kołobrzeg

Ein polnischer Fischer staunt nicht schlecht: In seinen Netzen vor der Küste von Kołobrzeg findet er einen 150 Gramm schweren Bernstein. Eine Seltenheit, die er als Andenken behält.

Ein außergewöhnlicher und fast unglaublicher Zufall ereignete sich vor der polnischen Ostsee küste, als ein Fischer bei seiner täglichen Arbeit auf einen Schatz stieß, der weit über den üblichen Fang hinausging.

Anstatt auf eine Meeresforelle, einen Hering oder eine Scholle zu stoßen, verwickelten sich die Netze von Patryk Rewiński in einen riesigen, golden leuchtenden Brocken. Es handelte sich nicht um einen gewöhnlichen Stein, sondern um einen massiven Bernstein, der aufgrund seiner Größe und Qualität selbst erfahrene Bernstein-Sucher zum Staunen brachte. Der gefundene Block wog etwa 150 Gramm und hatte die Dimensionen einer Faust.

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Statistische Rarität und Fischerfreude

Dieser Fund ist statistisch betrachtet eine absolute Rarität, da derartige Entdeckungen im Durchschnitt nicht einmal alle zwölf Jahre vorkommen. Patryk Rewiński, der seit zwei Jahrzehnten beruflich in den Netzen fischt, gab in einem Interview mit polnischen Medien zu Protokoll, dass er zwar bereits kleinere Bernsteinstücke gefunden habe, aber noch nie ein Exemplar von solcher Magnitude. Er bezeichnete den Fund als erstklassig und äußerte unmissverständlich seine Freude über den ungewöhnlichen Beifang.

Der Ort des Geschehens, das berühmte Seebad Kołobrzeg, ist ein beliebtes Reiseziel, das jährlich rund drei Millionen Touristen anzieht. Fischer Patryk Rewiński hatte seine Netze in einer Tiefe von mehr als 20 Metern ausgelegt, was die Entdeckung des großen Blocks noch mysteriöser macht, da Bernstein normalerweise an der Oberfläche oder in flacheren Gewässern gefunden wird, wenn das Wasser die leichten Stücke vom Meeresboden löst und ans Ufer spült.

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Die Netze des Fischers besaßen zwar große Maschen, doch der besonders große und schwere Bernsteinblock hatte sich dennoch darin verfangen. Im Gegensatz zu vielen anderen Findern, die ihre Funde sofort verkaufen möchten, ist dieser Entschluss für Patryk Rewiński nicht in Betracht gezogen worden. Er erklärte entschieden, dass er den Bernstein als einzigartiges Andenken behalten wird. Für ihn ist dieser Fund ein einmaliges Ereignis im Leben, das keine Wiederholung verdient oder zulässt.

Emotionaler Wert und Expertenanalyse

Die Entscheidung, den Schatz nicht auf den Markt zu geben, unterstreicht den emotionalen und persönlichen Wert, den er diesem Naturwunder beimisst. Experten stehen bereits im Hintergrund, um den Fund genauer zu analysieren und den genauen Marktwert zu bestimmen, wobei erste Schätzungen zwischen umgerechnet 470 und 940 Euro liegen. Für einen Fischer, der primär auf Heringe und andere Speisefische spezialisiert war, stellt dieser Wert einen bemerkenswerten Bonus dar.

Neben der Freude über den Fund warnten Experten jedoch auch vor allgemeinen Gefahren beim Umgang mit unbekannten Steinen am Strand. Bernstein aus der Ostsee besteht aus rund 35 bis 40 Millionen Jahre altem Baumharz und ist somit erheblich älter als das Meer selbst, an dessen Küsten er heute größtenteils angespült wird. Während Strandgänger meist nur daumennagelgroße Stücke in honiggelb bis dunkelbraun finden, kann es vorkommen, dass unerfahrene Sucher unbekannte Klumpen einstecken.

Warnung vor Selbstentzündung und Gefahr

Es wurde eindringlich davor gewarnt, solche Proben ohne Überprüfung zu behalten, da sie bei Temperaturen von über 20 Grad in der Hand oder in der Hosentasche selbstentzündlich werden können. Dies kann zu schwersten Verbrennungen führen. Obwohl der Fund von Patryk Rewiński ein positives und historisches Beispiel für die Reichtümer der Ostsee darstellt, bleibt die Vorsicht geboten.

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Der Bernsteinblock bleibt nun ein geschätztes Andenken für den Fischer und ein Beweis dafür, dass die Natur oft unerwartete Schätze bereit hält, die über den rein wirtschaftlichen Aspekt hinausgehen und in die Kategorie des persönlichen Glückes fallen. Die Kombination aus Berufung, Zufall und naturwissenschaftlicher Seltenheit macht diese Geschichte zu einem lehrreichen und unterhaltsamen Ereignis in der Geschichte der polnischen Fischerei.