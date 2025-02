Fisnik Asllani bleibt in der 2. Liga - Union verpasst Torjäger

Der 1. FC Union Berlin scheiterte in seinem Versuch, Fisnik Asllani zurück nach Köpenick zu holen. Der Stürmer spielt eine starke Saison bei der SV Elversberg und ist bis Saisonende an die TSG Hoffenheim verliehen. Union hatte Interesse an Asllani, doch der 22-Jährige entschied sich für einen Verbleib in der 2. Liga. Auch der 1. FC Köln war an dem Berliner interessiert, aber Elversberg war nicht bereit, seinen gefährlichsten Angreifer vorzeitig ziehen zu lassen.

Der 1. FC Union Berlin hätte sich im letzten Winter gerne Fisnik Asllani zurück nach Köpenick geholt. Der Torjäger blieb jedoch bei der SV Elversberg in der 2. Liga. Nur wenige Augenblicke nach seiner Einwechslung traf der Stürmer zum zwischenzeitlichen 2:0 bei der TSG Hoffenheim. Die Eisernen gewannen das Spiel am Ende mit 4:0 – der höchste Auswärtssieg in dieser Saison. Ljubicic war im Winter der einzige neue Spieler, den Manager Horst Heldt verpflichtete.

Dabei bestand in den Tagen und Wochen vor dem Deadline Day auch Interesse an anderen Profis, darunter an Elversberg-Torjäger Fisnik Asllani. Der 22-Jährige, der bis zum Sommer 2020 in der Nachwuchsabteilung der Köpenicker spielte, entschied sich jedoch für einen Verbleib im Saarland. Beim Zweitligisten spielt er eine extrem auffällige Saison, hat in 20 Liga-Spielen schon elf Tore erzielt und fünf weitere vorbereitet. „Ich fühle mich extrem wohl in Elversberg und genieße großes Vertrauen, dadurch kann ich mich hier super weiterentwickeln, um dann im Sommer einen nächsten Schritt zu gehen. Ich habe dem Verein sehr viel zu verdanken und möchte die Ziele mit den Jungs zusammen erreichen“, begründet Asllani nun in einem Interview mit dem Saarländischen Rundfunk. Neben Union hatte auch der 1. FC Köln die Fühler nach dem gebürtigen Berliner ausgestreckt, doch Elversbergs Sportchef Nils-Ole Book hatte ziemlich schnell deutlich gemacht, dass man im Winter nicht bereit sein würde, den gefährlichsten Angreifer vorzeitig ziehen zu lassen. Kompliziert war ein Deal auch deshalb geworden, weil Asllani bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag steht und nur bis Saisonende an den aktuellen Tabellenachten verliehen ist. „Es gibt keine Tendenz, ich bin offen für alles. Ich werde es einfach auf mich zukommen lassen. Mein Fokus liegt auf Elversberg und ich konzentriere mich nur darauf, wie wir es noch besser machen können. Ich will mit Toren, Vorlagen und guten Leistungen vorangehen“, antwortete Asllani auf die Frage, wie seine sportlichen Pläne in der nächsten Saison aussehen würden. Weil sein Vertrag im Kraichgau nur noch bis 2026 läuft, wäre es für Hoffenheim die Gelegenheit, den Stürmer entweder zu verkaufen oder ins Bundesliga-Team zu integrieren. Gut möglich, dass auch Horst Heldt und der 1. FC Union Berlin dann nochmal einen Vorstoß wagen





berlinerzeitung / 🏆 10. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

FISNIK ASLLANI UNION BERLIN SV ELVERSBERG 2. LIGA TSG HOFFENHEIM TRANSFER Fußballnews

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Union Berlin jagt Fisnik Asllani - Elversberg blockiert TransferUnion Berlin ist auf der Suche nach einem neuen Stürmer und hat seinen Blick auf Fisnik Asllani von der TSG Hoffenheim gerichtet. Der Spieler ist bis zum Saisonende an den Zweitligisten Elversberg verliehen und würde nur gegen eine Ablösesumme zurückkehren.

Weiterlesen »

Union an Asllani interessiertTransfer: Union Berlin sucht noch im Winter nach einem Stürmer, um die lahmende Offensive zu beleben. Dabei sind die Eisernen interessiert an Fisnik Asllani, der aus der Union-Jugend stammt und derzeit von der TSG Hoffenheim an die SV Elversberg ausgeliehen ist. kicker-Informationen bestätigen einen entsprechenden 'Bild'-Bericht.

Weiterlesen »

Habeck: Union droht 'Untergang': Grüne schließen Merz-Koalition aus, wenn Union mit AfD stimmtAm Nachmittag will die Union im Bundestag zwei Anträge zur Abstimmung stellen, die mit Stimmen der AfD eine Mehrheit bekommen könnten. Die Grünen zeigen sich entsetzt und appellieren an Friedrich Merz, umzukehren. Grünen-Kanzlerkandidat Habeck warnt, die Union begebe sich 'in die Fänge' der AfD.

Weiterlesen »

Union Berlin: Offiziell: Union schnappt sich Ösi-StürmerEs hat sich angebahnt! Wie BILD bereits am Samstag berichtete, verstärkt sich Union Berlin in der Offensive mit Marin Ljubicic (22) von Linzer ASK.

Weiterlesen »

Union Berlin im Wintertransferfenster: Stille an der Alten FörstereiUnion Berlin ist im Wintertransferfenster noch auf der Suche nach Verstärkungen, insbesondere für die Sturmposition. Doch die finanziellen Mittel sind begrenzt. Gerüchte um Spieler wie Filip Kostic, Fisnik Asllani und Akor Adams zerschlugen sich teilweise. Auch ein möglicher Wechsel von Union-Spielern wie Kevin Volland und Yorbe Vertessen ist im Gespräch.

Weiterlesen »

Elversberg will Asllani nicht ziehen lassenTransfer: Union Berlin sucht nach einer Verstärkung für die Offensive. Unter anderem steht Fisnik Asllani auf dem Einkaufszettel. Der 22-Jährige steht bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag, geht aber aktuell leihweise für die SV Elversberg auf Torejagd (19 Spiele, zehn Tore, fünf Vorlagen).

Weiterlesen »