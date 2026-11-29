Sport ist (nicht nur) im Alter wichtig und richtig. Diese vier Sportarten eignen sich besonders gut, um langfristig fit und gesund zu bleiben.

Sport ist im Alter wichtig und richtig. Diese vier Sportarten eignen sich besonders gut, um langfristig fit und gesund zu bleiben. Sport ist so viel mehr als ein straffer definierter Körper.

Wer sich regelmäßig bewegt, hält nicht nur den Körper in Schwung, sondern tut auch der Seele und dem Kopf etwas Gutes. Dafür muss essein. Es gibt zahlreiche Sportarten, die sich wunderbar in den Alltag integrieren lassen und gleichzeitig Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit fördern. Wir zeigen dirBewegung hält nicht nur den Körper in Schwung, sondern tut auch der Seele gut.

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Wer regelmäßig aktiv ist, kann seine Muskeln stärken, das Gleichgewicht verbessern und das Risiko für Stürze senken. Außerdem kann Sport das Herz-Kreislauf-System unterstützen und die Lebensqualität steigern. Entscheidend ist dabei nicht, Höchstleistungen zu erbringen, sondern eine Sportart zu finden, die Spaß macht und zum eigenen Fitnesslevel passt. Du möchtest dich auspowern, ohne deine Gelenke zu stark zu belasten?