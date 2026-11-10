Fitbit: Google beendet Support für Drittanbieter-Zifferblätter und Apps

Google beschränkt die Fitbit-Galerie ab sofort auf eigene Inhalte. Nutzer von Modellen wie Versa oder Sense verlieren den Zugriff auf externe Designs, was die Anpassungsmöglichkeiten deutlich einschränkt.

Google beschränkt den Funktionsumfang der Fitbit -Ökosysteme deutlich ein, indem der Technologiekonzern den Support für digitale Inhalte von unabhängigen Entwicklern vollständig beendet. Ab sofort stehen Nutzern in der offiziellen Fitbit -Galerie ausschließlich Zifferblätter und Anwendungen zur Verfügung, die von Fitbit selbst oder von Google entwickelt wurden. Diese fundamentale Veränderung trifft auf viele Geräte der Marke, darunter die bekannten Modelle der Versa -Serie sowie die Sense -Reihe, und markiert das Ende einer Ära, in der die Community die persönlichen Uhren individuell gestalten konnte. Die Entscheidung schränkt die Möglichkeiten ein, gesundheitliche Daten wie die Schrittzahl oder den Puls direkt und übersichtlich auf dem Display abzulesen, da die Vielfalt der visuellen Darstellungen stark reduziert wird. Kritiker sehen in diesem Schritt eine klare Abkehr von der offenen Plattform-Strategie, die Fitbit lange Zeit als Marktvorteil beworben hat, hin zu einem geschlossenen, von Google kontrollierten System. Die Gründe für diese umfassende Sperre sind zwar nicht immer im Detail transparent, doch sie hängen eng mit der strategischen Neuordnung der Smartwatch-Landschaft nach der Übernahme des Fitness-Tracker-Herstellers durch Google im Januar 2021 zusammen. Mit diesem Schritt legt Google den Fokus verstärkt auf die eigene Pixel-Watch-Reihe, die seit dem Herbst 2022 verfügbar ist und technologisch auf der bewährten Pulsmesstechnik von Fitbit basiert, obwohl sie unter der eigenen Marke vermarktet wird. Die Integration der Datenströme wird zudem durch die Umbenennung der Fitbit -App in Google Health seit Mai 2026 vorangetrieben, wodurch ein zentralisiertes Ökosystem für Gesundheitsdaten entsteht, das weniger Raum für externe Erweiterungen lässt.

Technische Details zur Sperre und betroffenen Geräte

Die konkreten Auswirkungen der neuen Richtlinie betreffen eine Vielzahl existierender Fitbit-Geräte, deren Support für Drittanbieter-Software nun offiziell ausläuft. Laut den Angaben in der Online-Hilfe von Google fallen die Modelle Versa, Versa 2, Versa 3 und Versa 4 sowie die Uhren der Sens-Reihe, also Sense und Sense 2, unter die neuen Beschränkungen. Zusätzlich wird die Versa Lite sowie die ältere Ionic-Modelle in den Hinweisen erwähnt, was darauf hindeutet, dass auch dieselegacy-Geräte nicht von der Einschränkung ausgenommen sind. Für die neueren Modelle wie die Versa 4 und die Sense 2 gilt dabei eine spezifische Nuance: Bei diesen Geräten betraf die Sperre ursprünglich vor allem die Installation von Drittanbieter-Apps, da diese Hardware-Funktion bei diesen Modellen gar nicht vorgesehen war, während die Zifferblätter bis vor Kurzem noch von externen Entwicklern bezogen werden konnten. Nun wird auch dieser Bereich geschlossen, sodass die visuelle Anpassung der Benutzeroberfläche ausschließlich auf das interne Angebot von Google und Fitbit zurückgreifen muss. Dieser Schritt stellt einen signifikanten Eingriff in die Nutzererfahrung dar, da viele Benutzer ihre Uhren nicht nur als Gesundheits-Tracker, sondern auch als modisches Accessoire nutzen, das durch individuelle Designs personalisiert werden kann. Die Entfernung dieser Optionen reduziert die Funktionalität der Geräte auf ihre Kernfunktionen, wobei die grundlegenden Messwerte wie Aktivität und Schlaf weiterhin aufgezeichnet werden, jedoch ohne die individuelle optische Aufbereitung durch die Community. Die Google-Entscheidung scheint also darauf abzuzielen, die Nutzererfahrung zu vereinheitlichen und gleichzeitig den Wettbewerb auf der Plattform zu beenden, was jedoch auf Widerstand bei der treuen Fitbit-Basis stößt, die sich eine offene Plattform gewohnt war.

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Politische Hintergründe und Google-Strategie

Hinter der technischen Sperrung von Drittanbieter-Inhalten stehen komplexe regulatorische und strategische Überlegungen, die Google öffentlich mit gesetzlichen Vorgaben begründet. Ein offizieller Google-Sprecher verweist auf das EU-Gesetz über digitale Märkte (Digital Markets Act), das als Reaktion auf die wachsende Macht großer Tech-Konzerne entwickelt wurde, um fairen Wettbewerb auf Online-Plattformen zu sichern. Das Gesetz zielt darauf ab, sogenannte Gatekeeper-Unternehmen daran zu hindern, ihre Marktposition zu missbrauchen, indem sie den Zugang zu ihren Plattformen für Wettbewerber einschränken. Paradoxerweise führt die Einhaltung dieser strengen Regeln dazu, dass Google seine eigenen Plattformen für externe Entwickler schließt, um zu vermeiden, als monopolistischer Gatekeeper eingestuft zu werden, der den Wettbewerb verzerrt. Welche konkrete Regel aus dem Gesetzestext als Auslöser für die Sperre diente, wurde von Google jedoch nicht im Detail erläutert, was zu Spekulationen über die genaue rechtliche Auslegung führte. Zusätzlich passt dieser Schritt in die langfristige Strategie von Google, die Fitbit-Marke schrittweise in das eigene Ökosystem zu integrieren und die Hardware-Produktion von Fitbit auslaufen zu lassen. Seit der Übernahme im Januar 2021 hat Google die Entwicklung neuer Fitbit-Smartwatches für Erwachsene eingestellt, wobei die bislang letzten Modelle bereits 2022 auf den Markt kamen. Stattdessen konzentriert sich das Unternehmen auf die Pixel Watch, in der die bewährte Fitbit-Technik weiterlebt, aber unter Googles eigenem Design und seiner Software-Plattform betrieben wird. Diese strategische Verschiebung zeigt, dass Fitbit zunehmend als Softwaredienstleister für Googles Gesundheitsstrategie dient, anstatt als eigenständige Hardware-Marke mit offener Entwicklerplattform zu agieren. Die Anpassung der Zifferblätter ist somit nur einer von mehreren Schritten, die darauf abzielen, die Kontrolle über die Daten und die Benutzerinteraktion vollständig in die Hände von Google zu legen.

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Praktische Konsequenzen für die Nutzer

Für die betroffenen Fitbit-Nutzer hat die Abschaltung des Supports für Drittanbieter-Software unmittelbare und teils störende Auswirkungen auf den täglichen Gebrauch der Geräte. Zwar funktionieren bereits auf den Uhren installierte Apps und Zifferblätter von externen Entwicklern vorerst weiterhin, solange sie nicht gelöscht werden. Doch sobald die Uhr streikt, ein technisches Problem auftritt oder der Nutzer sie aus anderen Gründen auf die Werkseinstellungen zurücksetzt, sind alle externen Erweiterungen unwiederbringlich verloren. Ab dem Stichtag der offiziellen Sperrung ist es nicht mehr möglich, die entfernten oder gelöschten Extras erneut zu installieren, da der Download von der Fitbit-Galerie blockiert ist. Dies gilt auch für Nutzer, die die externen Inhalte manuell von ihrer Uhr entfernt haben, um Speicherplatz zu sparen oder die Übersichtlichkeit zu verbessern. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass jeder Fehler in der Software oder ein Hardware-Reset dazu führt, dass die Uhr auf den Standard-Zustand zurückfällt, der nur noch die von Google und Fitbit angebotenen Inhalte enthält. Diese Entwicklung ist für viele Nutzer frustrierend, da sie ihre Geräte jahrelang individuell angepasst haben und nun gezwungen sind, auf eine weniger flexible Oberfläche umzusteigen. Zudem verlieren Nutzer die Möglichkeit, spezielle Funktionen oder Darstellungen zu nutzen, die von der Community entwickelt wurden, um spezifische Gesundheitsdaten besser zugänglich zu machen. Die Einschränkung wirkt sich besonders auf diejenigen aus, die ihre Fitbit-Uhr intensiv für das Fitness- und Gesundheitsmanagement nutzen und dabei auf die visuellen Hilfsmittel der Drittanbieter angewiesen waren. Die Entscheidung von Google erhöht somit die Abhängigkeit der Nutzer von der eigenen Software-Pflege und den offiziellen Updates, was die langfristige Lebensdauer und Anpassungsfähigkeit der Geräte einschränkt. In einer Zeit, in der digitale Gesundheitsdaten immer wichtiger werden, stellt sich die Frage, wie offen die Plattformen für Innovationen von außen bleiben sollen, oder ob geschlossene Ökosysteme die Zukunft der Wearable-Technologie bestimmen werden. Die Fitbit-Nutzer müssen sich nun auf eine standardisierte Nutzung gewöhnen, die weniger Freiheit, dafür möglicherweise mehr Stabilität und Integration in das Google-Universum verspricht.