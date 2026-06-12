Hansi Flick, der Trainer des FC Bayern, ist auf der Suche nach einem neuen Fitness-Chef, nachdem er Prof. Dr. Holger Broich, den er erfolgreich zusammen mit dem FC Bayern gearbeitet hatte, für die Athletik-Abteilung vorgesehen hatte. Broich, der bereits für die Schwarz Gruppe tätig ist, entschied sich jedoch für ein Engagement bei FC Barcelona und eine Zusammenarbeit mit der Schwarz Gruppe. Flick muss sich nun nach einem anderen Fitmacher für seine Superstars umschauen.

Fitness-Chef war, zur neuen Saison als Leiter ihrer Athletik-Abteilung installieren wollen. Als wichtigster Treiber dieses angestrebten Personalwechsels wurde Cheftrainer Hansi Flick (61) genannt. Doch in Wahrheit ist alles anders!

Prof. Dr. Holger Broich (51) im Februar 2024 als Fitness-Chef des FC Bayern im Athletik-Training mit Joshua Kimmich (31)Flick, der Meister-Macher aus der spanischen Liga, soll laut "Cadena SER" fachlich nicht auf einer Wellenlänge mit dem aktuellen Fitness-Leiter Julio Tous (54) sein und auch deswegen intern dafür geworben haben, ihn durch seinen alten Bayern-Vertrauten zu ersetzen. Flick und Broich arbeiteten beim deutschen Rekordmeister von November 2019 bis Sommer 2021 erfolgreich zusammen. 2020 gewannen sie unter anderem das legendäre Sextuple aus Deutscher Meisterschaft, DFB-Pokal, Champions League, DFL-Supercup, Uefa-Supercup und Klub-WM.

Klar, dass Flick den Ex-Bayern-Fitmacher gerne in seinem Barça-Team haben würde. Aber, wie BILD erfuhr, kommt es trotzdem nicht zur Wiedervereinigung! Die Wahrheit hinter dem Flick-Interesse erklärt Broichs Marken- und Medienberater nun auf BILD-Nachfrage. Sven Kraft: "Nach der sehr erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Hansi Flick und Holger Broich beim FC Bayern München, gab es 2024 von Seiten Hansi Flicks das Interesse an einer möglichen Fortsetzung der Zusammenarbeit.

Holger Broich hat sich aber nach der einvernehmlichen Trennung vom FC Bayern München ganz bewusst gegen ein Engagement beim FC Barcelona und für die zukunftsorientierte Zusammenarbeit mit der Schwarz Gruppe entschieden.

" Hansi Flick (61/M. mit Schale) und Holger Broich (51/3.v.r. ) bei der Meisterschaft 2021 mit dem FC BayernKraft erklärt weiter, warum eine Anstellung als Fitness-Chef im aktuellen Barça-Fall kein Thema ist: "Mit seiner umfangreichen strategischen und operativen Expertise, seinen neuen Erfahrungen in einem extrem relevanten und zukunftsorientierten Verantwortungsbereich, ist Holger Broich als Bereichsvorstand Health & Performance, im Top-Management der Schwarz Gruppe, seinem damaligen Verantwortungsbereich als Leiter Leistungsdiagnostik, Wissenschaft und Fitness im Profifußball zwischenzeitlich entwachsen.

"Broich trat den Job bei der Unternehmensgruppe mit Sitz im württembergischen Neckarsulm (u.a. Lidl, Kaufland sowie Bayern-Sponsor Schwarz Digits, Gesamtumsatz 2024: 175,4 Milliarden Euro) im Oktober 2024 an. Kraft dazu: "Die Perspektive, welche ihm die Schwarz Gruppe als Vorstandsmitglied ermöglicht, ist in Bezug auf sein Bereich enorm, da bei innovativen, zukunftsorientierten und gesellschaftsrelevante Themen, seine strategische Exzellenz gefragt und gefordert ist.

" Broich hat dazu auch noch eine Professur für Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung an der Medical School Hamburg. Trainer-Legende Jupp Heynckes (81) ist bis heute großer Fan von der Arbeit des Ex-Fußballers (u.a. SV Meppen, Fortuna Käln, FC Remscheid), der zuvor von 2003 bis 2014 in Leverkusen leitender Sportwissenschaftler sowie Leistungsdiagnostiker, Konditions- und Reha-Trainer gewesen war. Auch Flick schätzt Broich sehr – doch der Barça-Coach muss sich nun nach einem anderen Fitmacher für seine Superstars umschauen





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hansi Flick Fitness-Chef Athletik-Abteilung Holger Broich Schwarz Gruppe FC Barcelona Prof. Dr. Holger Broich Sportwissenschaftler Leiter Leistungsdiagnostik Wissenschaft Und Fitness Bundesliga Champions League DFL-Supercup Uefa-Supercup Klub-WM Lidl Kaufland Schwarz Digits Medical School Hamburg

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bierbauch war gestern: Wie Fitness und Disziplin den Kneipensport Darts revolutionierenFrüher war Alkohol im Darts-Sport die Norm, doch heute setzen Profis auf Fitness und Disziplin, um an die Weltspitze zu gelangen. Erfahren Sie mehr über den Wandel des beliebten Kneipensports.

Read more »

DFB-Bundestrainer Flick: Kimmich-Position ist eine SorgenpositionHansi Flick hat in einer Diskussion über die Positionierung von Joshua Kimmich eine Debatte über die Positionierung seines Spielers faktisch ausgeschlossen. Flick hat angegeben, dass es keine klassische rechte Verteidigung gibt und dass er stattdessen einen weiteren Offensivspieler mitnehmen wollte.

Read more »

Zwangrückführungen und ungelöste Krisen: UNHCR-Chef Salih warnt vor neuen GefahrenUNHCR-Chef Barham Salih betont, dass die gesenkte Zahl von Flüchtlingen weltweit zwar eine gute Nachricht ist, aber gleichzeitig neue Gefahren bergen kann, wenn Menschen in ihre Heimat gezwungen werden, ohne dass sie sicher und mit Aussicht auf ein Auskommen zurückkehren können.

Read more »

Mord in Wedding: Bäckerei-Chef tot in einem Geschäft gefundenIn der Nacht zum Donnerstag wurde die Polizei zu einem Haus an der Gerichtstraße gerufen. Dort hatten Passanten einen toten Mann in einem Geschäft gefunden.

Read more »