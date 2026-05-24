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Fitness First Würzburg Baskets seals Game 4 win vs Telekom Baskets Bonn, leading to Game 5 showdown for playoff spot against Bayern

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Fitness First Würzburg Baskets seals Game 4 win vs Telekom Baskets Bonn, leading to Game 5 showdown for playoff spot against Bayern
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📆24/05/2026 16:52:00
📰BILD
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The Würzburgers come out victorious in an intense battle against the Bonners, securing their spot in the semi-finals while the Bonners seek to stay alive.

Packendes Duell: Der Bonner Jalen Finch (Mitte, am Ball) wird von den Würzburgern Brae Ivey (l. ) und Marcus Carr (r. ) attackiertDieses Spiel haben sich die Bayern ganz genau angeschaut!

Die Fitness First Würzburg Baskets gewinnen das vierte Viertelfinal-Playoff-Spiel der Easycredit-Bundesliga gegen die Telekom Baskets Bonn mit 82:70 – und gleichen zum 2:2 in der Best-of-Five-Serie aus! Am Mittwoch (20.30 Uhr, Dyn live) wird im fünften und finalen Spiel ermittelt, wer im Halbfinale gegen den Titelverteidiger aus München ran darf. Das Entscheidungsspiel verspricht Mega-Spannung

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