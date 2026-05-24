Fitness-Influencer Gabriel Ganley, 22, unexpectedly dies in Brazil

Fitness-Influencer Gabriel Ganley, who had over 2.2 million followers on Instagram, 1.2 million followers on TikTok, and almost 400,000 subscribers on YouTube, was found dead at the age of 22 in his apartment in São Paulo. His cause of death is currently unknown, but he had spoken publicly about his use of anabolic steroids in the past.

Im Alter von gerade einmal 22 Jahren hatte Fitness-Influencer Gabriel Ganley das, wovon viele junge Menschen in seinem Alter nur träumen. Der junge Bodybuilder begeisterte mit seinem muskulösen Körper und Einblicken in seinen sportlichen Alltag mehr als zwei Millionen Follower.

Jetzt die traurigen Neuigkeiten aus Brasilien: Ganley ist völlig unerwartet verstorben.

"Heute haben wir viel mehr als einen talentierten und engagierten Athleten, der eine strahlende Zukunft vor sich hatte, verloren. Wir verlieren einen Sport-Influencer, der Tausende junge Menschen täglich mit seiner Energie, Disziplin und Authentizität inspirierte.





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