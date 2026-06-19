Fitness-Influencerin Carly Douglas mit 36 Jahren an Magenkrebs gestorben

Die Fitness-Influencerin Carly Douglas ist nur drei Monate nach ihrer Krebsdiagnose im Alter von 36 Jahren verstorben. Sie hinterlässt ihren Ehemann und drei junge Kinder. Die Familie und ihre Follower trauern um die lebensfrohe Mutter, die ihren Kampf gegen die Krankheit öffentlich teilte.

Carly Douglas , eine bekannte Fitness-Influencerin , ist im Alter von nur 36 Jahren an Magenkrebs gestorben. Die Tod esnachricht kam nur drei Monate, nachdem sie die schwere Diagnose erhalten hatte, und versetzte ihre große Instagram -Community mit über 140.000 Followern in tiefe Bestürzung.

Noch kurz nach der Bekanntgabe ihrer Erkrankung hatte sie sich kämpferisch gezeigt und erklärt: "Ich werde nicht zulassen, dass mich das besiegt.

" Gleichzeitig sprach sie von der surrealen Qual der Situation: "Es ist wirklich, als würde man in einem Albtraum leben. " Dieser Albtraum ist nun leider Realität geworden. Ihre Familie teilte mit: "Am 13. Juni 2026 trat Carly Faye Douglas ihre letzte Reise an und fand ihre endgültige Ruhe.

Wir sind am Boden zerstört, dass sie nicht mehr bei uns ist. Die Lücke, die Carly im Leben ihrer Familie und Freunde hinterlässt, wird niemals vollständig geschlossen werden. Doch wir trauern nicht ohne Hoffnung. Wir wissen, dass sie nun frei von Leid, vollkommen und die glücklichste, strahlendste Version ihrer selbst ist.

" Carly Douglas war nicht nur als Influencerin für Fitness, Backtipps und Mode aktiv, sondern teilte auch offen ihr Leben als dreifache Mutter. Sie war Mutter der Söhne River (5) und Townes (1) sowie der Tochter Faye (3). Die Geburt ihres jüngsten Sohnes Townes hatte sie erst im März 2025 bekannt gegeben - genau ein Jahr, bevor sie ihre Krebsdiagnose erhielt und öffentlich machte.

Über ihre Erkrankung sagte sie später: "Ich denke, es ist der schlimmste Albtraum für jeden, besonders für eine Mutter.

" Diese Worte unterstreichen die besondere Tragweite ihres Schicksals, da sie ihre Krankheit nicht nur für sich selbst, sondern vor allem im Kontext ihrer Verantwortung für ihre kleinen Kinder ertragen musste. Wie viele Influencer dokumentierte auch Carly Douglas ihre Behandlung auf Instagram auf sehr persönliche Weise. Während sie sich zuletzt einer Chemotherapie unterzog, war ihr Mann David eine wichtige Stütze.

Zu einem Clip, der ihn bei der Pflege zeigte, schrieb sie bewegende Worte: "Kleine Erinnerung: Es ist wirklich entscheidend, wen man heiratet.

" Dieser Satz, gepaart mit einem anderen Zitat: "In Krankheit und in Gesundheit", zeigt die enge Verbindung und das gemeinsame Durchstehen dieser schweren Zeit. Auch ihr Umfeld gedenkt ihr mit rührenden Erinnerungen. So beschrieb eine nahestehende Person Carly als strahlende Persönlichkeit: "Carly war die Verkörperung von Lebensfreude, ein wahrer Sonnenschein. Es schien, als wäre ihr Lächeln dauerhaft in ihr Gesicht gezeichnet, und ihr Lachen stets bereit, hervorzubrechen.

" Und: "Wer Carly Faye kannte, fühlte sich von ihr geliebt. Ihre Kinder bedeuteten ihr alles. Bis zuletzt genoss sie jeden Augenblick mit ihnen, jeden Lachanfall, jede Umarmung.

" Diese Zeichen der Anteilnahme verdeutlichen, welche positive und liebevolle Ausstrahlung die junge Mutter in ihrem kurzen Leben auf andere Menschen hatte und wie sehr ihr Verlust schmerzt





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