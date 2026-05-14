Five Italian divers die in Malediven

Five Italian divers died in a diving accident in the Malediven Islands, possibly due to difficulties in exploring caves at a depth of 50 meters. The Italian Ministry of Foreign Affairs confirmed the incident and stated that the divers had not returned from a deep diving trip in the Vaavu Atoll. Rescue operations and investigations are underway. The University of Genoa confirmed that the victims were a professor of marine biology, her daughter, and two younger research assistants. The fifth victim is still unknown. The Malediven Islands are known as a diving paradise, but the country is also severely affected by climate change, with rising sea levels threatening its survival.

Bei einem Tauchunfall auf den Malediven sind fünf Italiener ums Leben gekommen. Es wird davon ausgegangen, dass die Taucher starben, als sie versuchten, in einer Tiefe von 50 Metern Höhlen zu erkunden.

Die Behörden vor Ort haben Ermittlungen aufgenommen. Die Italiener wurden als vermisst gemeldet, nachdem sie nicht von einem Höhlentauchgang in großer Tiefe im Vaavu-Atoll südlich der Hauptstadt Malé zurückgekehrt waren. Flugzeuge und Schnellboote wurden für eine große Suche eingesetzt. In einer bis zu 60 Meter tiefen Höhle wurde eine Leiche gefunden.

Weitere Taucher der Küstenwache werden mit Spezialausrüstung zur Unterstützung der Suche entsandt. Die Leichen der Vermissten werden ebenfalls in den Höhlen vermutet. Rettungskräfte vor Ort bezeichnen den Einsatz als sehr gefährlich. Die Universität von Genua hat bestätigt, dass es sich bei den Opfern um eine Professorin der Meeresbiologie, ihre Tochter und zwei jüngere Forschungsmitarbeitende handelt.

Über das fünfte mutmaßliche Opfer ist nichts bekannt. Die Universität hat den Angehörigen ihr tiefes Beileid aus. Zum Zeitpunkt des Vorfalls herrschten in dem Gebiet schwierige Bedingungen mit rauer See. Es gab eine Warnung für Fischerboote und Touristen-Ausfahrten.

Bestätigt sich die Befürchtung, dürfte es sich um den schwersten Tauchunfall in der Geschichte der Malediven handeln. Im vergangenen Dezember war eine Britin bei einem Tauchtrip ums Leben gekommen, im Juni 2025 ein Tourist aus Japan. Der Inselstaat im Indischen Ozean gilt als Paradies für Taucher. Das vom Tourismus abhängige Land ist stark vom Klimawandel betroffen: Sein Fortbestehen ist durch den steigenden Meeresspiegel akut bedroht





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Malediven Islands Diving Accident University Of Genoa Climate Change Rising Sea Levels

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