Five Journalists Awarded Stern Prize in Hamburg

Five journalists were honored with the prestigious Stern Prize in Hamburg. The event took place on Tuesday evening at the Kulturfabrik Kampnagel. The winners were selected in categories such as Documentation, Local, Photo History of the Year, Investigation, and Best Written Reportage. The event was hosted by Chefredakteur Gregor Peter Schmitz and RTL-Moderatorin Pinar Atalay.

Fünf Journalistinnen und Journalisten wurden in Hamburg mit dem renommierten stern-Preis ausgezeichnet. Sieh hier einige Eindrücke von der Preisverleihung . Am Dienstagabend war wieder Zeit für großen Journalism us: In Hamburg wurde der stern-Preis verliehen.

Journalistinnen und Journalisten wurden in den Kategorien Dokumentation, Lokal, Fotogeschichte des Jahres, Investigation sowie mit dem Egon-Erwin-Kisch-Preis für die beste geschriebene Reportage ausgezeichnet. Eine Liste der diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger sehen Sie hier. Die Veranstaltung fand auf dem Gelände der Kulturfabrik Kampnagel statt. Hunderte geladene Gäste waren gekommen, um die Preisträgerinnen und Preisträger ebenso wie die anderen Nominierten zu feiern.

- Chefredakteur Gregor Peter Schmitz und RTL-Moderatorin Pinar Atalay führten durch den Abend. Sieh in der Fotostrecke die schönsten Momente der Preisverleihung. Der stern-Preis zeichnet herausragende publizistische Leistungen aus, ganz gleich, ob sie in traditionellen Medien oder auf digitalen Plattformen veröffentlicht werden. Ob in gedrucktem oder gesprochenem Wort, in Fotostrecken oder bewegten Bildern, in innovativen grafischen oder crossmedialen Formaten. Vergeben wird er von unabhängigen Jurys





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