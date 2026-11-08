Flaggenbeschädigung Reichstag: Peacefully against Genocide bekannte sich zu Tat

Die Gruppe Peacefully against Genocide räumt die Beschädigung der Flagge der Einheit am Reichstag ein. Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und Staatsverunglimpfung.

Die pro-palästinensische Gruppe "Peacefully against Genocide" hat sich offiziell zu einer spektakulären und strafrechtlich relevanten Aktion am Berlin er Reichstag bekannt. Die Tat ereignete sich am Sonntag, bei der ein 22-jähriger Mann das Fahnenzugsystem der als "Flagge der Einheit" bekannten deutschen Nationalflagge massiv beschädigte. Durch das Herunterreißen und zu Boden Werfen der Flagge wurde das Anzeigesystem am Mast zerstört, sodass die 60 Quadratmeter große Bundesflagge seitdem nicht mehr gehisst werden kann.

Geschichte und Bedeutung der Flagge

Die "Flagge der Einheit" hat eine tiefgreifende historische Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland. Sie wurde erstmals in der Nacht zum 3. Oktober 1990 gehisst, als die deutsche Wiedervereinigung rechtlich wirksam wurde. Mit einer Größe von 60 Quadratmetern handelt es sich um die größte Bundesflagge Deutschlands. Die Beschädigung des Fahnenzugsystems durch den 22-jährigen Akteur hat dazu geführt, dass das Symbol der nationalen Einheit derzeit physisch am Standort Reichstag nicht wieder hochgezogen werden kann, was als schwerwiegender Eingriff in ein Nationaldenkmal gewertet wird.

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Perspektiven der Täter und Gruppenhistorie

Der Tatverdächtige gab gegenüber der Polizei an, aus "Solidarität zu Palästina" gehandelt zu haben. Die Gruppe "Peacefully against Genocide" positioniert sich selbst als Teil eines zivilen Widerstands und wirbt öffentlich um neue Mitglieder. Auf ihrer Internetseite lädt sie zu Treffen und sogenannten "Nonviolent Direct Action Trainings" ein, bei denen Teilnehmer Protestaktionen vorbereiten und Gewaltlosigkeit einüben sollen. Die Gruppe hat in der Vergangenheit bereits durch skrupellose Provokationen Aufmerksamkeit erregt, darunter das Beschmieren des Kanzleramts und die Besetzung des Brandenburger Tors.

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Kriminalhistorie im November 2025

Bereits im November 2025 fielen Aktivisten der Gruppe durch weitere spektakuläre Aktionen auf. Drei Pro-Palästina-Aktivisten kletterten mithilfe einer Hebebühne auf das Dach des Reichstagsgebäudes und entrollten ein Transparent mit der Aufschrift "Nie wieder Völkermord - Freiheit für Palästina". Höhenretter mussten die Personen schließlich herunterholen. Im selben Monat besetzten sie kurzzeitig das Brandenburger Tor, wo ein 26-jähriger Mann und eine 27-jährige Frau das Wort "Täter" mit roter Farbe auf die Fassade schmierten. Die Gruppe bekannte sich auch zu einer Farbattacke auf das Auswärtige Amt.

Politische Kritik und Ermittlungsverfahren

Der Berliner Landesinnenminister Stephan Weh übt scharfe Kritik an der Tat. Er bewertet die Aktion als bewusst inszeniertes Marketing, da starke Symbolik oft mehr Wirkung entfalte als tagelanger Protest. Weh kritisiert, dass in der Hauptstadt Enthemmung und Grenzenlosigkeit um sich griffen und die innere Sicherheit oft zur Nebenrolle verkomme. Er bemängelt die "Weltmeisterrolle" im Nicht-Handeln und Vertagen von Lösungen. Gegen die drei Tatverdächtigen ermittelt die Polizei unter anderem wegen Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole, Hausfriedensbruchs und gemeinschädlicher Sachbeschädigung.