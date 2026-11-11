Der jüngste Flaggenmast-Eklat am Reichstag führt zu Streit zwischen Abgeordneten und einer längeren Reparaturphase des denkmalgeschützten Mastes.

Der Flaggenmast im Parlament wurde jüngst von einer Gruppe Palästinenaffinitiker beschädigt, sodass die dort flaggernde Deutschlandfahne provisorisch befestigt werden musste. Das Ereignis löste eine hitzige Debatte im Bundestag aus, in der Fraktionen über die Angesichtslosigkeit des Symbols und die Rolle Palästinas diskutierten.

Beschädigter Fahnenmast und Folgerungen

Am Sonntag stieg ein 22‑jähriger Aktivist ins Gebäude, ließ die deutsche Flagge zu Boden fallen und hängte stattdessen eine Palästinenserflagge auf. Zwei Begleitpersonen filmten die Aktion. Ein Sprecher der Initiative erklärte, der interne Mechanismus des Mastes sei stark beeinträchtigt und die Reparatur mehrere Wochen dauern werde.

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Bundestagspräsidentin Julia Klöckner betonte die Notwendigkeit, die Einheitsspende rechtzeitig zu reinstellen. Sie sah das gelegende Abweh­tens des Symbols als unbeabsichtigte Beeintracht‑ung der nationalen Erinnerung an 1991 markierte Wiedervereinigung.

Reaktionen der Fraktionen

Die AfD forderte eine Aktuelle Stunde wegen "Herabwürdigung des Staates und seiner Symbole". Götz Frömming kritisierte, die alleinige Versorgung des Symbols sei ein "Armutszeugnis". Er nennt Palästinenserflagge ein Symbol von "Juden- und Israelhass". CDU‑Mitglied Detlef Seif bezeichnete die Flagge als "literally in the dirt" und bezeichnete Bündnisse der Hamas als "nützliche Idioten". Cansin Köktürk von der Linken reagierte mit der Behauptung, Israel befände einen "Genozid". O'Miat Nouripour, Grüne, appellierte an den "Riesenskandal" der Flaggenabnahme. Luigi Pantisano äußerte den Begriff "Zeitverschwendung" für die Debatte.

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Social-Media‑Kontroverse der SPD‑Fraktion

Matthias Miersch, Sprecher und Pressestelleleiter, likte in der Vergangenheit einen Instagram‑Beitrag von der Aktion. Der Like wurde später gelöscht. Es ist unklar, ob er die Aktion befürwortet hat. Der Sprecher wirkte bisher pro‑palästinensisch, hat zu dem Like keine Stellungnahme abgegeben.

Ausblick auf die Reparatur und die Symbolik

Der Mast bleibt ein nationales Denkmal, das seit 1991 an die Wiedervereinigung erinnert. Die Wartung der Innenmechanik ist komplex; die Behebung des Schadens erfordert mehrere Wochen. Während dieser Zeit trägt die provisorisch befestigte Einheitssymbol. Abgeordnete betonen, dass die Flagge am 9. November noch wieder angezeigt werden sollte, wobei die körperliche Integrität des Mastes vor dem weiteren Einsatz geschützt bleiben muss.