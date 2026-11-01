Flavia Zaka offenbart, wie sie und Ministerpräsident Cem Özdemir trotz intensiver Termine Nähe wahren. Sie nutzen klare Regeln für Dates.

Flavia Zaka und ihr Ehemann, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg Cem Özdemir, erleben ihren Alltag als ein ständiges balancespiel zwischen öffentlicher Pflicht und privater Zuwendung. Die Eheleute wissen genau, dass es im hektischen Berufsleben politischer Führungskräfte nicht leicht fällt, sich regelmäßig und ungestört Zeit füreinander zu nehmen. Dennoch betonen sie, dass es für die Stabilität ihrer Beziehung notwendig ist, der Verbindung bewusst Raum zu schenken, auch wenn die Terminkalender beider Partner eng gesteckt sind.

Klare Regeln für private Dates

Obwohl sie sich morgens und abends sehen, ist diese Zeit oft nicht ausschließlich dem anderen Partner vorbehalten, da verschiedene Verpflichtungen den Tagesablauf strukturieren. Zaka verdeutlicht, dass die Fenster, in denen sie tiefgründige Gespräche führen können, die auch wirklich in die Substanz dessen gehen, was sie bewegt, äußerst selten sind. Gerade weil diese Momente so kostbar und rar sind, gehen sie mit größerer Vorsicht und Wertschätzung damit um, um die Qualität der Verbindung aufrechtzuerhalten und zu stärken.

Also read Airbus Aktie: Volle Auftragsbücher, gebremstes Tempo

Um diesen Anspruch zu erfüllen, nehmen sie sich regelmäßig gezielt Zeit füreinander, etwa in Form eines gemütlichen Abends in einem Restaurant. Solche Termine folgen jedoch speziellen Konventionen, um die wenigen Stunden zusammen wirklich genießen zu können. Dabei wird festgelegt, dass Alltagsprobleme und Sorgen beim gemeinsamen Essen vollständig ausgeklammert werden, damit diese negativen Energien die knappe gemeinsame Zeit nicht dominieren oder trüben.

Stattdessen wird absichtlich Raum für positive und hoffnungsvolle Themen geschaffen, die beiden Partnern Freude bereiten. Zaka erklärt, dass Menschen zwar oft dazu neigen, sich primär über die Schwierigkeiten des täglichen Lebens auszutauschen, was jedoch dazu führt, dass keine Kapazitäten mehr für das verbleiben, was sich gut anfühlt und die Beziehung bereichert. Das Ziel ist es daher, sich auf das zu konzentrieren, was Hoffnung spendet und worauf sie sich gemeinsam als Paar freuen können.

Advertisement

Digitaler Abstand als Herausforderung

Ein fester Bestandteil eines solchen Restaurantbesuchs ist der gemeinsame Vorsatz, sich nach Möglichkeit vollständig ungestört und ohne Ablenkung durch digitale Geräte zu beschäftigen. Doch auch für das prominentes Ehepaar gelingt es nicht immer, diese Disziplin konsequent umzusetzen. Zaka räumt ein, dass es ihnen leider nicht immer gelingt, die Handys bewusst zur Seite zu legen, was die angestrebte volle Aufmerksamkeit füreinander im realen Gespräch manchmal erschwert.

Die persönliche Geschichte der beiden verbindet sie bis heute, nachdem sie wenige Wochen vor der Landtagswahl im vergangenen Jahr geheiratet haben. Die Trauung fand unter Beteiligung prominenter Persönlichkeiten statt, wobei der Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, als Trauzeuge fungierte. Die jetzigen Hürden im Alltag stehen somit im Kontrast zu der feierlichen Verbundenheit, die sie zu diesem Zeitpunkt eingegangen sind und die sie bis heute pflegen.

Bewusste Priorisierung der Partnerschaft

Der Umgang mit der knappen Freizeit zeigt, wie wichtig es für Flavia Zaka und Cem Özdemir ist, die Partnerschaft aktiv zu gestalten. Anstatt sich den Umständen des beruflichen Lebens einfach zu ergeben, entwickeln sie Strategien, um die Intimität und den Austausch aufrechtzuerhalten. Diese bewusste Entscheidung, Probleme beiseitezulassen und sich auf positive Erlebnisse zu fokussieren, ist ein wesentlicher Bestandteil ihres gemeinsamen Glücks.

Letztlich demonstriert das Paar, dass auch unter den extremen Bedingungen des politischen Betriebs eine starke Beziehung möglich ist. Der Schlüssel liegt in der klaren Kommunikation über die Bedürfnisse der Beziehung und der Fähigkeit, gemeinsame Aktivitäten so zu strukturieren, dass sie der Verbindung dienen, statt sie zu belasten. Diese Erfahrung macht deutlich, dass Privatsphäre in der Öffentlichkeit nicht automatisch verloren gehen muss, sondern sorgfältig verteidigt und gepflegt werden muss.