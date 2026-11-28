Schon wenn die Polizei bei einer Demo gegen antisemitische Rufe einschreitet, könnte ihr Einsatz als „antipalästinensischer Rassismus“ gelten.

„antipalästinensischen Rassismus“ eigens erfassen lassen. Beratungsstellen sollen entsprechende Vorfälle zählen, ein Beirat soll den Senat beraten. Für FOCUS-Kolumnist Jan Fleischhauer schafft die SPD damit eine neue Opfergruppe.

Im Videopodcast „Der schwarze Kanal“ spottet er:Deutschland habe über Jahrzehnte viele Palästinenser aufgenommen, sagt Fleischhauer. Er fragt, wem immer neue Kategorien von Rassismus nützen: „Und mein Verdacht ist, dass wir auch ständig deshalb so hässliche Dinge über uns Deutsche lesen, weil man sich gar keine Vorstellung macht, wer alles davon lebt, Deutschen ein schlechtes Zeugnis auszustellen.

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“Wenn der Hinweis auf Antisemitismus als Rassismus gilt Fleischhauer verweist auf den Antrag der Berliner SPD. Schon die Präsenz der Polizei bei Demonstrationen werde darin als Zeichen gewertet, dass palästinensische Stimmen in Berlin systematisch benachteiligt würden. Was heißt das für diejenigen, die dort auf antisemitische Parolen hinweisen? Fleischhauer macht seinen Einwand am Vorgehen der Polizei fest: „Ab und zu ist die Polizei eingeschritten, wenn 'Juden ins Gas' gerufen wurde.