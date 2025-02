Flensburg feiert 35:30-Erfolg gegen Gummersbach

SG Flensburg-Handewitt gewinnt das Bundesliga-Duell gegen den VfL Gummersbach mit 35:30 und feiert den zweiten Sieg in Folge gegen die Gummersbacher.

SG Flensburg-Handewitt feierte am Samstag einen 35:30-Erfolg im Bundesliga -Duell gegen den VfL Gummersbach. Trainer Ales Pajovic und die Flensburger freuten sich über den zweiten Sieg in Folge gegen die Gummersbacher. Nur vier Tage nach dem 36:31-Auswärtssieg in der European League setzten sich die Norddeutschen auch im Heimspiel durch. Vor 6.300 Zuschauern in der ausverkauften Flensburger Halle war es ein enges Match, das die Flensburger aber letztendlich dominierten.

Simon Pytlick und Emil Jakobsen waren mit je acht Toren die besten Werfer der SG Flensburg-Handewitt. Für den VfL Gummersbach erzielte Nationalspieler Julian Köster sieben Tore.Der Sieg war für Flensburg der 13. in der laufenden Saison und festigte die Tabellenführung. Torhüter Benjamin Buric war mit 13 Paraden erneut maßgeblich am Erfolg beteiligt. Sein starkes Auftreten im Tor gab den Flensburgern Sicherheit und half ihnen, den Sieg über die Gummersbacher durchzusetzen.





